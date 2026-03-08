En el Tolima se impusieron 54 comparendos durante la jornada electoral

Tolima

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades del Tolima y la delegada del Gobierno nacional entregaron un balance positivo sobre el orden público en la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. Sin embargo, se registraron un total de 54 comparendos por irregularidades o presuntos delitos electorales.

Durante la jornada se impusieron 52 comparendos en aplicación del artículo 35 numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por incumplir normas expedidas por autoridades nacionales y municipales, entre ellas el uso del celular en los puestos de votación y el porte de propaganda electoral. Ambas fueron las conductas más recurrentes.

A su vez, se registraron dos comparendos en aplicación del artículo 92 numeral 4, por infringir la medida de ley seca establecida con motivo de la jornada electoral.

Angélica Marín, viceministra de Defensa, quien acompañó la jornada en el Tolima, indicó que fue satisfactorio el proceso en el departamento y agradeció a las autoridades por el acompañamiento en cada uno de los municipios.

“Agradecer a las Fuerzas Militares por el cumplimiento que realizaron durante la jornada electoral, a la Gobernación y a los alcaldes por el compromiso; por fortuna no se presentaron hechos que lamentar en términos de orden público y las denuncias que se adelantaron están siendo atendidas por las autoridades competentes. A los tolimenses solo queda decir gracias por salir a las urnas”, señaló la funcionaria del Gobierno Nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del departamento, Alfredo Bocanegra, aseguró que se hizo un seguimiento minuto a minuto de la jornada.

“Satisfechos con el esfuerzo de todas las unidades. Jornada electoral caracterizada por la paz. No tenemos hechos lamentables y todos aquellos que se han reportado han sido atendidos por las autoridades. Declaramos esto con satisfacción en el departamento”, indicó.

El funcionario advirtió que continuarán con el monitoreo frente a los escrutinios que se llevan a cabo en el territorio tolimense, donde más de un millón 177 mil personas estaban habilitadas para votar.

De otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que se tienen reporte de 55 denuncias por presuntos delitos electorales.