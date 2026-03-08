“El reporte es absolutamente de tranquilidad en Cundinamarca”: Gobernador Jorge Emilio Rey

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Todas las mesas de votación tienen asegurada la seguridad: comandante de la Policía de Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio un parte de tranquilidad para las elecciones legislativas en el departamento. Según el mandatario, solo se han presentado hechos aislados relacionados con borrascas o deslizamientos.

“Atendemos 58 puntos críticos por emergencia ambiental; sin embargo, desde horas de la madrugada tenemos maquinaria atendiendo estos sitios en específico. No tenemos ningún reporte de que algún electoral no haya podido ir a sufragar”.

Hasta el momento, el único delito contra el sufragio se presenta en el municipio de Madrid, donde una persona fue sorprendida mientras distribuía publicidad electoral y terminó agrediendo a un uniformado de la Policía.

“No tenemos ningún reporte adicional que alerte sobre algún comportamiento delictivo de manera electoral en el departamento”, señaló el mandatario.

