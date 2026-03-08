Edith Ramos, la colombiana que llevó el sancocho a una discoteca de Miami

Edith Ramos se fue de Buenaventura hace más de dos décadas buscando oportunidades fuera del país. Hoy, desde Miami, su nombre se ha convertido en una referencia inesperada de la cocina colombiana con un sancocho que, contra todo pronóstico, terminó siendo el plato estrella en medio de la rumba.

En A Vivir Que Son Dos Días, Edith contó cómo llegó a Estados Unidos hace 25 años y cómo su vida dio un giro cuando comenzó a cocinar para otras personas. Lo que empezó como un favor terminó convirtiéndose en un fenómeno gastronómico dentro de una discoteca de la ciudad.

La idea surgió cuando uno de los dueños del lugar le propuso preparar sancocho para atraer público. Edith dudosa no imaginaba una olla de sopa tradicional colombiana en medio de la música y el baile. Sin embargo, aceptó el reto y preparó el plato como lo hacía en su tierra, con el sabor y el cariño que aprendió en Buenaventura.

El resultado fue inesperado. El día que sirvió el primer sancocho, la discoteca se llenó por completo y, desde entonces, el plato se convirtió en una tradición para quienes terminan la noche de fiesta. Personas de distintas nacionalidades han probado la preparación que muchos ya conocen como el “La negra del sancocho”.