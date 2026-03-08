Convocan marcha en Bucaramanga por el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuándo y cuál es el recorrido?

Imagen de referencia. Marcha Día de la Mujer / Cortesía ( Colprensa (Sofia Toscano) )

Bucaramanga

Colectivos sociales y organizaciones de mujeres convocaron a una movilización en Bucaramanga en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, “con el propósito de visibilizar la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar las violencias de género”.

De acuerdo con las organizadoras, la movilización, por el día de elecciones al Congreso de la República, se realizará el lunes 9 de marzo y, según quienes tienen esta iniciativa, contará con actividades de movilización y encuentros culturales en diferentes puntos de la ciudad.

La marcha, dicen sus organizadores, busca no solo conmemorar esta fecha, sino también llamar la atención sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el país.

“Esta movilización busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer, trabajadora y obrera, pero también denunciar la emergencia nacional por feminicidios que estamos viviendo actualmente las mujeres en Colombia, denunciar la avanzada fascista que estamos viviendo en Latinoamérica”, señaló Laura Sanabria, integrante colectivo sin permiso.

Según indicó María José Delgado, integrante del mismo colectivo, la marcha iniciará a la 1:00 de la tarde desde la Universidad Industrial de Santander y avanzará hasta el Parque San Pío.

Posteriormente, a partir de las 3:00 de la tarde, en el Parque San Pío se desarrollarán actividades culturales y artísticas, así como espacios de participación abiertos al público.

Estas actividades, dicen los convocantes, buscan generar reflexión sobre los derechos de las mujeres y promover el rechazo a las distintas formas de violencia de género.