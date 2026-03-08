Capturan 4 personas con dinero en efectivo y mercados en el municipio de Melgar, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que fueron capturadas cuatro personas en el municipio de Melgar, ciudadanos que tenían en su poder dinero en efectivo, material electoral y mercados que al parecer iban a ser utilizados para la compra de votos.

Por su parte, Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, aseguró que desde el Tolima se ha hecho un gran esfuerzo para custodiar la jornada electoral y evitar la corrupción a elector.

“Se han realizado capturas, se han incautado mercados, recursos económicos significativos e igualmente en el municipio de Melgar se procedió en conjunto con la Fiscalía 23 la legalización de la captura y hacer la presentación ante un juez de control de garantías de las personas que fueron encontrados con estos elementos”, dijo Alfredo Bocanegra.

Por otra parte, sostuvo que en todo el departamento se adelantan operativos en los que con el fin de evitar ´encaletados´ dineros y otros elementos como sucedió en el municipio de Melgar.

“En el vehículo se encontraron encaletados mercados y dinero, las autoridades deberán adelantar la respectiva judicialización y la investigación de este caso que ocurrió en esta población”, resaltó el secretario de Seguridad del Tolima.

En el Tolima hay más de 9 mil miembros de la Policía y Ejército custodiarán las elecciones. El departamento tiene 514 puestos de votación con más de 3.500 mesas instaladas para que los tolimenses puedan votar y participar de este jornada de la democracia.