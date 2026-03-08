Autoridades mantienen alerta roja en cuencas de los ríos Sinú y San Jorge en Córdoba

Montería

Pese a que en los últimos días el departamento ha registrado condiciones climáticas “relativamente favorables”, desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Montería se reiteró que la emergencia por inundaciones continúa en algunas zonas de Córdoba.

“Por una parte, se mantiene la alerta roja en la cuenca baja del río San Jorge, con impacto en el municipio de Ayapel, también por la influencia del río Cauca. Igualmente, persiste la alerta roja en las cuencas media y baja del río Sinú, donde continúa la presencia de maquinaria amarilla de la Gobernación en distintos puntos, adelantando trabajos de mitigación y restauración hidráulica que permitan optimizar el flujo del agua y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos”, informó Lina Benavides, vocera del PMU.

Tras lo expuesto, las autoridades insistieron en el llamado a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas y sectores históricamente vulnerables a mantener las medidas de prevención y atender las recomendaciones de las autoridades locales, de acuerdo con las condiciones particulares de cada municipio.

“Si bien el clima ha sido más favorable en los últimos días, la emergencia no ha terminado. Seguimos monitoreando permanentemente el comportamiento de los ríos y trabajando en territorio con maquinaria y equipos técnicos para mitigar riesgos. Es fundamental que las comunidades continúen atendiendo las recomendaciones de las autoridades y prioricen siempre la protección de la vida”, agregó.

“También se recomienda en el caso de los municipios y sectores donde el nivel del agua ha permitido el regreso de las familias a sus viviendas, que el proceso de retorno se realice de manera gradual y segura, mientras que en las zonas donde aún persisten condiciones de riesgo se deben mantener activas las medidas de prevención”, concluyó recientemente el PMU.