Señalados de hurtar teléfono de alta gama en Cartagena fueron capturados por la policía

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para detención de dos presuntos delincuentes por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

Las capturas de ‘Danielito y Alberto, de 19 y 23 años, se realizaron en la carrera 47 del Barrio el Conquistador, quienes minutos antes, presuntamente, le habrían hurtado un celular de alta gama a una ciudadana que transitaba por el lugar, avaluado en más de cuatro millones de pesos. El elemento recuperado fue regresado a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al momento de ser detenidos se movilizaban en una motocicleta avaluada en más de ocho millones de pesos la cual fue incautada.

En lo corrido del año se han capturado 2.844 personas por diferentes delitos, entre ellos, 433 por el delito de hurto y se han recuperado más de 193 celulares.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.