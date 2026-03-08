Autoridades dieron inicio oficial a la jornada electoral en Cartagena

Con un llamado a disfrutar de la fiesta de la democracia en paz y con respeto, la alcaldesa (e) de Cartagena, María Patricia Porras, participó en la apertura oficial de las urnas, este domingo, dando inicio al proceso de votación en la ciudad. En la jornada también estuvo presente Yurleydis Granados, delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil para Bolívar, además del secretario del Interior, Bruno Hernández, en compañía de autoridades departamentales y representantes de entes de control garantes de los comicios.

El acto oficial se llevó a cabo en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, donde autoridades distritales, departamentales, organismos de control y fuerza pública verificaron la instalación de las mesas y el inicio del proceso de votación.

“La invitación es a salir a votar masivamente y de manera pacífica. En esta democracia hemos trabajado durante muchos meses en el seguimiento y la preparación de la jornada. Todas las autoridades y la Alcaldía han dispuesto los recursos físicos, económicos y humanos para apoyar a la Registraduría en estas justas electorales”, señaló la alcaldesa encargada, María Patricia Porras.

Para esta jornada electoral, en Cartagena se habilitaron 137 puestos de votación y 2.641 mesas, con un censo electoral de 865.352 ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto a lo largo de la jornada.

El Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, destinó recursos por el orden de los $5.000 millones para el acompañamiento logístico al servicio de la Registraduría y los diferentes entes de control a cargo de la jornada electoral.

Entre otros rubros, se destacan vehículos (incluyendo buses y lanchas) para el transporte de jurados y funcionarios de la Registraduría y entes de control, camiones, fotocopiadoras, papelería, carpas, vallas de contención, ventiladores, plantas eléctricas, baños ecológicos, mesas, sillas, servicio de aseo e higiene para el punto de escrutinio, salones climatizados con aire acondicionado, alimentación y refrigerio para personal logístico.

Desde las 6:00 de la mañana, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el apoyo de la Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Fuerza Pública, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para el monitoreo permanente del desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, desde la Secretaría General, a través de la Oficina de Apoyo Logístico, se coordinó el traslado de jurados de votación hacia las zonas rurales e insulares mediante buses y transporte fluvial, garantizando la instalación oportuna de las mesas de votación.

En materia de movilidad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha dispuesto durante toda la jornada de dispositivos de regulación y control en los puestos de votación con mayor afluencia de ciudadanos.

Por su parte, la delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil para Bolívar, Yurleydis Granados, invitó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática y a ejercer su derecho al voto con tranquilidad y responsabilidad.