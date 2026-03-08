¿A qué hora se comparten los resultados de las elecciones 2026? Registraduría responde

Durante la jornada del domingo 8 de marzo se decidirá cómo quedará conformado el congreso de la república. Se disputarán un aproximado de 283 puestos en la máxima entidad de la rama legislativa, sin tener en cuenta las dos curules asignadas por el Estatuto de Oposición, asumidas por la fórmula presidencial con la segunda mayor votación.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en el periodo 2022-2026 esta entidad quedó establecida con 108 senadores (100 ordinarios, 2 indígenas, 5 del partido Comunes y 1 de la oposición) y 187 representantes a la Cámara, lo que puede representar unas cifras similares para este nuevo periodo que se avecina.

Tenga en cuenta que se mantendrán abiertas las urnas a nivel nacional desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas. Luego de este proceso comenzarán a compartirse los resultados del preconteo de votos.

¿Cuándo comienza el preconteo de votos de las elecciones legislativas 2026?

A partir de las 4:00 p. m. se cerrarán las mesas de votación y comenzará el preconteo. Esta es una actividad de contabilización realizada por los jurados de las mesas, inmediatamente después de que se cierran las urnas.

Este ejercicio constará de actualizaciones continuas para que lo transmita tanto la Registraduría como los medios de comunicación para los colombianos.

¿A qué horas se sabrán los resultados de las votaciones?

Los informes iniciales se compartirán desde las 16:00h GMT-5 (Sobre las 4 p.m.), como informa la Registraduría Nacional en la página de resultados. Usted podrá consultar los datos en directo por medio de la página web de la entidad, buscando el Observatorio Electoral o Resultados Electorales.

También puede hacer uso de la app oficial de la entidad, aVotar, que estará publicando las actualizaciones del proceso.

Eso sí, al ser informes provenientes del preconteo de votos, no tendrán valor jurídico sino hasta que se haga el escrutinio.

¿Cuál es la diferencia entre preconteo y escrutinio de votos?

Cabe mencionar que el preconteo que se compartirá apenas cierren las urnas no representa el resultado oficial de las votaciones, ya que este proceso preliminar está diseñado para que la ciudadanía se haga una idea de los ganadores en la jornada, mas este informe no tiene valor jurídico.

El resultado oficial se conocerá después del escrutinio, que, según la propia Registraduría, es el proceso oficial de verificación y conteo de los votos depositados en las urnas, realizado por los jurados de votación y las comisiones escrutadoras.

Habrán dos escrutinios: