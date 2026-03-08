8M: Secretaría de la Mujer incrementa su atención a campesinas en Bogotá
Las medidas hacen parte de la iniciativa “Caminando Juntas con las Mujeres en la Ruralidad”.
Como una iniciativa que tiene como objetivo generar más acompañamiento, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, a las mujeres campesinas en Bogotá, se están implementando medidas para ampliar su atención.
Algunas de las localidades beneficiadas son Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén, San Cristóbal, Chapinero y Suba.
Lo anterior se da en el marco de la estrategia llamada “Caminando Juntas con las Mujeres en la Ruralidad”, que al día de hoy ha beneficiado a más de 600 mujeres campesinas y rurales.
¿En qué consiste?
Es liderado por un equipo conformado por facilitadoras profesionales y técnicas, encargadas de hacer una orientación con enfoques diferenciales, territoriales y ambientales adaptadas a la vida rural.
Este acompañamiento brinda a las mujeres herramientas de aprendizaje relacionadas con violencias, procesos de fortalecimiento de capacidades y la el apoyo en el acceso a rutas institucionales, esto con el objetivo de que la distancia no sea un obstáculo “para el ejercicio de sus derechos”.
La labor converge con el Sistema Distrital de Cuidado a través de tres Buses del Cuidado Rurales, medios a por los cuales es posible llevar estos servicios a zonas que son de difícil acceso.
