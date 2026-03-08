8M: Secretaría de la Mujer incrementa su atención a campesinas en Bogotá

Predio entregado por exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pasó a manos de familias campesinas. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Como una iniciativa que tiene como objetivo generar más acompañamiento, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, a las mujeres campesinas en Bogotá, se están implementando medidas para ampliar su atención.

Algunas de las localidades beneficiadas son Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén, San Cristóbal, Chapinero y Suba.

Lo anterior se da en el marco de la estrategia llamada “Caminando Juntas con las Mujeres en la Ruralidad”, que al día de hoy ha beneficiado a más de 600 mujeres campesinas y rurales.

¿En qué consiste?

Es liderado por un equipo conformado por facilitadoras profesionales y técnicas, encargadas de hacer una orientación con enfoques diferenciales, territoriales y ambientales adaptadas a la vida rural.

Este acompañamiento brinda a las mujeres herramientas de aprendizaje relacionadas con violencias, procesos de fortalecimiento de capacidades y la el apoyo en el acceso a rutas institucionales, esto con el objetivo de que la distancia no sea un obstáculo “para el ejercicio de sus derechos”.

La labor converge con el Sistema Distrital de Cuidado a través de tres Buses del Cuidado Rurales, medios a por los cuales es posible llevar estos servicios a zonas que son de difícil acceso.