VIDEO | Denuncian hurto y extorsión tras robo a estudiante dentro de una universidad en Bucaramanga

Bucaramanga

El joven estudiante Freydmer Moreno, denunció a través de un video que hizo público en sus redes sociales, haber sido víctima de hurto y posterior extorsión luego de que le robaran su bolso dentro de las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, hecho que le terminó generando pérdidas cercanas a los cinco millones de pesos.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió en la tarde del jueves 26 de febrero cuando se encontraba en el edificio de Lenguas, de la institución educativa. En un momento de descuido, una persona habría tomado su bolso sin que nadie alrededor notara lo ocurrido.

Minutos después de percatarse de la desaparición del bolso, la víctima preguntó a quienes estaban cerca, pero nadie tenía información sobre lo sucedido. Sin embargo, horas más tarde comenzaron las llamadas de extorsión. “El pasado jueves vivimos una de las tardes más angustiantes de nuestras vidas”, relató la víctima.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes aseguraban tener el bolso y contactaron a un amigo de la víctima, a quien le hicieron creer que la persona había sido secuestrada y que su vida corría peligro.

Bajo esa presión exigieron dinero, lo que finalmente generó pérdidas económicas para los afectados. “Involucraron a un amigo y le hicieron creer que me habían secuestrado y que me iban a matar”, indicó.

La víctima también aseguró que en el lugar no habría cámaras de seguridad, lo que dificultó la posibilidad de identificar al responsable o rastrear lo ocurrido. “En la universidad no existen cámaras, no hay manera directa para poder buscar más información”, expresó Moreno.

Entre los elementos robados se encontraban un computador, una calculadora, utensilios de estudio, una bata de laboratorio, documentos personales y una cartera, bienes que en conjunto estarían avaluados en aproximadamente $4.5 millones.

Ante las pérdidas, la persona afectada junto con sus seres allegados, inició una campaña para recaudar recursos que le permitan recuperar parte de lo perdido. Organizó una venta de garaje, servicios de aseo y lavado de muebles, además de una rifa. “Estamos buscando su colaboración para los que nos quieran ayudar y aportar. Se pueden comunicar al 3155722608”, concluyó.

La denuncia busca además de solicitar ayuda, alertar a las autoridades sobre este tipo de modalidades de hurto y extorsión que pueden presentarse incluso en espacios académicos y ponen en peligro la vida de los estudiantes.