Sicariatos aumentan en Santander y golpean principalmente al área metropolitana de Bucaramanga

El aumento de los homicidios bajo modalidad de sicariato en Santander genera preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten una expansión de la violencia criminal en zonas urbanas del departamento, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja.

Así lo dio a conocer Juan Esteban Arenas Pérez, quien señaló que durante el 2025 se registraron 249 homicidios bajo modalidad de sicariato en Santander, lo que representa un aumento del 9% frente al 2024.

“El aumento es supremamente grave. Frente al 2023 hemos visto un incremento de 100 sicariatos entre 2023 y 2025”, afirmó el analista, quien explicó que esta violencia ya no se limita a sectores rurales, sino que “permea centros urbanos como Bucaramanga y Barrancabermeja”.

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De acuerdo con el observatorio, el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja continúan siendo los principales epicentros de este fenómeno criminal. Sin embargo, también se ha evidenciado una expansión hacia municipios como Piedecuesta, Floridablanca y San Gil.

Arenas Pérez, recordó que en Floridablanca se registró el año pasado una masacre, un hecho que, según dijo, no se presentaba desde hace varios años, y añadió que este 2026 ya ocurrió otra masacre en Bucaramanga.

El informe detalla además que en Bucaramanga se reportaron en 2025 82 homicidios bajo modalidad de sicariato, cifra superior a los 68 casos registrados en 2024.

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Según el observatorio, detrás de esta escalada violenta existe una disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada vinculados al microtráfico y otras economías ilícitas. “Es una violencia criminal que viene en expansión”, advirtió el analista.

La organización también alertó sobre la fragmentación de estructuras criminales regionales, situación que estaría aumentando los enfrentamientos entre bandas y el uso de menores de edad para la distribución de sustancias psicoactivas en barrios, colegios y polideportivos del área metropolitana.