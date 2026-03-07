Seguridad inmediata para Aldair Gutiérrez: alcalde de Bucaramanga por amenazas que recibió jugador

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, expresó su rechazo frente a las amenazas y mensajes violentos que en las últimas horas ha recibido el jugador Aldair Gutiérrez, lateral derecho del club Atlético Bucaramanga, luego del partido ante América de Cali por copa Sudamericana, en el que el jugador fue expulsado y el equipo leopardo perdió 2-1.

A través de un pronunciamiento público, el mandatario local señaló que solicitó al comandante de la Policía Metropolitana, el general William Quintero, brindar acompañamiento al futbolista y a su familia, con el fin de adoptar medidas de protección y prevención que garanticen su integridad.

“Como alcalde de Bucaramanga, manifiesto mi rechazo frente a las amenazas y mensajes violentos que ha recibido en las últimas horas el jugador Aldair Gutiérrez”, escribió Cristian Portilla, quien además reiteró que este tipo de comportamientos no representan los valores de la ciudad ni del deporte.

El alcalde también enfatizó que el fútbol debe ser un espacio de encuentro familiar y convivencia. “El fútbol es un deporte que une a las familias y un espectáculo que debe vivirse en paz. Este tipo de actos violentos e intimidatorios no tienen cabida en Bucaramanga”, agregó.

El pronunciamiento se da en medio de la preocupación generada por los mensajes amenazantes dirigidos al jugador del conjunto ‘leopardo’, hecho que ha sido rechazado por diferentes sectores deportivos y ciudadanos que piden respeto y garantías para los deportistas.

Las autoridades investigan y verifican el origen de las amenazas y buscan prevenir cualquier situación que ponga en riesgo al futbolista o a su entorno cercano.