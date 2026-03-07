Neiva se declara lista para las elecciones del 8 de marzo con amplias medidas de seguridad

Neiva

Las autoridades del municipio de Neiva informaron que todo está dispuesto para la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo. Con el fin de garantizar el orden público y el normal desarrollo de los comicios, se decretó ley seca en todo el territorio municipal, tanto en la zona urbana como rural. La medida regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno, expreso que “de igual manera, fue establecido un toque de queda para menores de edad que comenzará a las 9:00 de la noche del sábado 7 de marzo y se prolongará hasta las 5:00 de la mañana del domingo. Las autoridades indicaron que esta decisión busca prevenir alteraciones del orden público y proteger a los menores durante la jornada previa a las votaciones”.

Por su parte, la Registraduría Especial de Neiva confirmó que ya está listo todo el despliegue logístico para el proceso electoral. En total se habilitarán 54 puestos de votación con 889 mesas distribuidas en el municipio. Además, 25 de estos puestos contarán con sistema de biometría para garantizar la plena identificación de los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho al voto.

En materia de seguridad, cerca de 200 hombres del Ejército estarán apoyando el acompañamiento en la zona rural, mientras que más de 800 uniformados de la Policía Nacional custodiarán los puestos de votación en el casco urbano y rural. Asimismo, la Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito y controles viales, mientras que se coordina con transportadores para garantizar el servicio público y facilitar la participación ciudadana en esta jornada democrática.