Más de 9 mil miembros de la Policía y Ejército custodiarán las elecciones en el Tolima

Tolima

El departamento del Tolima tiene un potencial electoral superior a un millón 171 mil personas aptas para votar, por lo que se tendrán 514 puestos de votación, con más de 3.500 mesas instaladas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Solo en los municipios de Ibagué y El Espinal la Registraduría tendrá disponible el sistema biométrico.

En materia de seguridad, se tendrán más de 9 mil miembros de la Policía y el Ejército con los que se garantizará la seguridad en los 47 municipios que tiene el Tolima con el fin que los ciudadanos puedan salir a ejercer su derecho al voto en tranquilidad.

Por ejemplo, la Sexta Brigada del Ejército Nacional tendrá una presencia con cerca de 4.000 soldados desplegados tanto en los puestos de votación como en los ejes viales.

El Batallón de Infantería N.º 18 coronel Jaime Rooke estará a cargo de 127 puestos de votación en el centro, oriente y occidente del departamento; el Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo estará brindando seguridad en 95 puestos de votación en todo el sur del Tolima y el Batallón de Infantería N.º 16 Patriotas estará cubriendo 84 puestos de votación en todo el norte del Tolima y en el área rural del municipio de la Dorada, Caldas.

Por su parte, en jurisdicción de los 42 municipios en los que tiene injerencia la Policía Tolima se contará con un despliegue de cerca de 4.000 hombres y mujeres que estarán enfocados en brindar seguridad antes, durante y después de las elecciones.

En el caso de Ibagué la Policía Metropolitana dispondrá de 1.500 uniformados que prestarán la seguridad en la zona urbana y rural de la capital del Tolima como está coordinado dentro del plan democracia.

Finalmente, la Fiscalía desplegará investigadores encubiertos durante las elecciones en el Tolima. En total, habrá más de 400 funcionarios de la Fiscalía listos para identificar compra de votos y otros delitos.