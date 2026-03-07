¿Cuándo es el día de la mujer y qué actividades se realizarán en Bogotá?: conozca la agenda

Este domingo, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad. Este día empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y en 1977 fue proclamado por su Asamblea.

Sus orígenes tienen que ver con las manifestaciones en donde las mujeres reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad de sexos. Esta fecha también se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres.

Lea también: Elecciones en el Día de la Mujer: ¿cómo evalúa el rol de las mujeres en la política colombiana?

Cabe mencionar que hay un antecedente importante que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos.

Feria de la Igualdad en el Parque de los Novios

Bogotá conmemorará el 8 de marzo con la Feria de la Igualdad en el Parque de los Novios a partir de las 9:00 a.m., un espacio que reunirá cultura, emprendimientos liderados por mujeres y actividades para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de igualdad.

Le pude interesar: 40 mujeres comandarán tropas del Ejército en el Plan Democracia para proteger elecciones

Esta jornada contará con feria de emprendimientos y será también el escenario para la graduación de mujeres que culminan procesos de formación impulsados por la Secretaría Distrital de la Mujer, una apuesta por fortalecer su autonomía y ampliar sus oportunidades.

Según el Distrito, en 2025 Bogotá destinó $5,97 billones a programas y proyectos que impactan la vida de las mujeres, 24 % más que en 2024. De ese total, $249 mil millones corresponden a inversión directa para cerrar brechas, mientras que más de $5,72 billones se orientan a sectores como educación, movilidad, salud y cultura que también contribuyen a transformar sus condiciones de vida.

Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, conmemoran el Día Internacional de la Mujer con dos conciertos gratis este viernes 6 de marzo a las 7:00 p. m. y sábado 7 marzo de 2026 a las 4:00 p. m.

En estos conciertos especiales participan la directora Elizabeth Vergara, la violinista Tatiana Samouile integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mujeres. El concierto iniciará con la interpretación del poema sinfónico “Andrómeda” de la compositora francesa Augusta Holmés (1847 - 1903), que se estrenó el 14 de enero de 1900.