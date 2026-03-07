Judicializan a presunto responsable del hurto de maquinaria amarilla en el municipio de Ocaña

Ocaña

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Javier Moreno Hernández, por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 1 de marzo, cuando unidades de la Sijín de la Policía Nacional ubicaron en un parqueadero del barrio La Circunvalar, en Ocaña, maquinaria amarilla que había sido reportada como hurtada en Rionegro (Santander).

En el lugar, las autoridades evidenciaron maniobras de transbordo de los equipos desde un tractocamión hacia otro vehículo. Las labores investigativas adelantadas por un fiscal URI local establecieron que Moreno Hernández, en coordinación con otras personas, habría participado en la apropiación ilegal de un mini cargador y una excavadora, los cuales posteriormente serían trasladados hacia Ábrego.

Durante el procedimiento fueron recuperados los vehículos hurtados, además de incautarse celulares y documentación de la maquinaria.

En audiencias preliminares, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado no acepto el cargo.