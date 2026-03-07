Instalan Puesto de Mando Unificado para monitorear elecciones en Magdalena

Magdalena

En la sede de la Gobernación del Magdalena se realizó la última sesión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales previa a la jornada democrática del 8 de marzo. El encuentro contó con la participación del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, y permitió instalar de manera virtual el Puesto de Mando Unificado Nacional para monitorear el desarrollo de las elecciones.

Durante la reunión se revisaron las estrategias implementadas en el territorio para prevenir delitos electorales y garantizar la seguridad en los comicios. Las acciones se han coordinado entre autoridades departamentales, alcaldías municipales y entidades del orden nacional, con el propósito de asegurar que la jornada se desarrolle con normalidad.

Las autoridades señalaron que, en caso de presentarse hechos que puedan afectar el desarrollo de las votaciones, se activarán mecanismos de reacción inmediata para atender las situaciones y adelantar las investigaciones correspondientes contra quienes incurran en conductas ilegales durante el proceso electoral.

Como parte de estos preparativos, también se realizaron comisiones descentralizadas de seguimiento en municipios como Fundación y San Zenón, además de varias mesas de trabajo con la fuerza pública y autoridades electorales. Estas acciones buscan garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y respeto por las normas.