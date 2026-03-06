Todo está listo para la jornada electoral de este domingo en Santa Marta

Santa Marta

Un total de 409 mil personas están habilitadas para votar este domingo en la capital del Magdalena, donde se dispondrán 82 puestos de votación para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. Desde esta semana se adelantan los preparativos logísticos, que incluyen el despacho del material electoral hacia los diferentes puntos del distrito y la coordinación de los operativos de seguridad.

“Todo está dado para garantizar el antes, el durante y el después. Lo más importante es que la gente salga temprano a votar”, precisó el secretario de Gobierno Camilo George.

Las autoridades indicaron que ya se realizó un simulacro de escrutinio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de activar el comité de seguimiento electoral para supervisar el antes, durante y después de las votaciones. Hasta el momento, no se reportan situaciones que alteren el orden público, aunque se mantiene el monitoreo junto a la fuerza pública para reaccionar ante cualquier eventualidad.

Según la información de la Registraduría un total de 1.095.749 ciudadanos están habilitados en el departamento de Magdalena. De los ciudadanos aptos para sufragar, 548.954 son mujeres y 546.795 son hombres, quienes podrán votar en 3.340 mesas, distribuidas en 389 puestos de votación: 139 en el área urbana y 250 en el área rural.