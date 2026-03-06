Ejército desplegará 6 mil soldados para la seguridad en el Valle durante las elecciones

Las tropas se encuentran en máxima alerta para evitar hechos de violencia durante las elecciones del domingo 8 de marzo.

Estos seis mil soldados estarán desplegados para la seguridad de 341 puestos de votación durante la jornada electoral en 40 municipios del Valle del Cauca.

Los soldados han sido capacitados respecto a los roles, misiones y prohibiciones que tiene el personal militar con respecto a los comicios y operarán en estos puestos de votación.

De igual forma, harán parte de los dispositivos de seguridad, orientando su esfuerzo en asegurar los puntos críticos para facilitar la movilización de los tarjetones electorales hacia los municipios, corregimientos y veredas donde se realicen los comicios en el departamento, y proporcionar seguridad a la población.

Este despliegue estará activo hasta que finalice el escrutinio y se recojan nuevamente las mesas de votación.