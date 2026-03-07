Estas son las medidas de seguridad que regirán en la jornada de elecciones en Ibagué

Ibagué

A través del decreto 0118 de 2026 la Alcaldía de Ibagué busca garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

En el documento se acogieron las medidas establecidas por el Gobierno Nacional entre las que están la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes que irá hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 P.M.

Esta medida busca prevenir alteraciones del orden público y asegurar que la ciudadanía pueda participar de la jornada democrática en condiciones de tranquilidad. Asimismo, se adoptaron otras medidas especiales de orden público que regirán antes, durante y después de las elecciones en el Municipio.

El decreto también restringe el porte de armas en todo el territorio municipal, así como controles especiales de las autoridades para evitar cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de las votaciones.

Las autoridades también realizarán operativos de vigilancia y control en diferentes puntos de la ciudad, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana y demás organismos de seguridad, con el fin de garantizar la movilidad, la seguridad de los votantes y la protección de los puestos de votación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que respete estas medidas y participe de manera responsable durante la jornada electoral, contribuyendo así a que Ibagué viva una jornada democrática segura, tranquila y en paz.