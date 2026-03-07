En Bogotá fue el lanzamiento de los 40 años del Festival Nacional de Música Colombiana

Ibagué

En una noche cargada de identidad, tradición y memoria musical, el Concierto de Gala por los 40 años del Festival Nacional de la Música Colombiana cautivó al público que se dio cita en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, para rendir homenaje a uno de los encuentros culturales más representativos del país.

La velada reunió en el escenario a destacados intérpretes del género andino colombiano, quienes ofrecieron un recorrido por las sonoridades que han marcado la historia del Festival y que hoy siguen fortaleciendo el patrimonio musical de Colombia.

“Hoy rendimos un homenaje a las mujeres que cantan, crean y escriben su propio destino. En estos 40 años del Festival Nacional de Música Colombiana celebramos su talento y su valentía, porque en la música, en el arte y en la vida, las mujeres siempre encontramos la forma de alzar nuestra voz y abrirnos camino”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Durante el concierto participaron duetos ganadores del título ‘Príncipes de la Canción’, como Dueto Duetorres, Armonizando Dúo; Dueto Renaceres y Dueto Nocturnal; el Dueto Luar y Princesas de la Canción 2025, quienes representaron con sensibilidad y talento a la nueva generación de intérpretes, que mantienen viva la tradición de la música andina colombiana.

La gala también contó con la participación de Dueto Tierra Viva, así como de compositores reconocidos en el Festival, como Fernando Salazar, ganador del Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura 2025, y Leonardo Laverde. Ambos hacen parte del legado creativo que nutre este importante encuentro musical.

Durante la velada, el secretario de Cultura y Turismo Departamental, Alexander Castro, destacó la importancia del festival para la preservación de la identidad musical colombiana y reconoció el trabajo de su fundadora: “Quiero enviar un mensaje especial a Doris Morera de Castro. Ella ha permanecido para que esta música andina colombiana prevalezca en el tiempo y el espacio. Son nuestras raíces, nuestra gran historia y lo que significa ser colombianos”.

El concierto incluyó, además, la participación especial de La Gran Rondalla Colombiana y Bogotá Piano Trío, así como de la reconocida cantante Maía, quien cerró la velada con una presentación que conectó al público con la diversidad sonora del país.