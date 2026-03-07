Amplio despliegue de seguridad para garantizar las elecciones del 8 de marzo en el Huila

Neiva

Durante la más reciente reunión de la Comisión de Garantías Electorales, liderada por la Gobernación del Huila y entidades del orden nacional y regional, se revisaron aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la transparencia del proceso electoral. El balance presentado fue positivo y se destacó el trabajo articulado entre las diferentes instituciones.

El gobernador ad hoc del Huila manifestó que existe un ambiente de tranquilidad para el desarrollo de la jornada democrática. Sin embargo, indicó que se mantiene vigilancia especial en algunos municipios donde se han emitido alertas tempranas, con el fin de prevenir cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las votaciones.

Antonio Ballestas, Gobernador Ad Hoc, comento que “en materia de seguridad, la Fuerza Pública anunció un importante despliegue en todo el territorio huilense. Cerca de 4.800 soldados del Ejército y alrededor de 3.000 uniformados de la Policía Nacional estarán encargados de custodiar los puestos de votación, garantizar la movilidad en las vías y acompañar a los más de 939 mil ciudadanos habilitados para participar en esta jornada electoral”.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el material electoral ya fue distribuido en los diferentes municipios del departamento. Además, se implementarán mecanismos tecnológicos como sistemas de biometría en 691 mesas de votación en Neiva dactilar y facial en varias mesas de votación de Neiva.