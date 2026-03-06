Vive Claro Distrito Cultural es el primer recinto de Suramérica con sello internacional B Greenly
B Greenly es un estándar internacional de certificación especializado en eventos con presencia en más de treinta países.
Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el primer recinto de Suramérica en conseguir el sello internacional de sostenibilidad B Greenly, un estándar internacional de certificación especializado en eventos y venues, operado por una organización privada con sede en Barcelona y presencia en más de treinta países.
Este logró se consiguió luego de que Vive Claro superara un proceso de auditoría independiente y validación técnica especializada. Este hito no solo posiciona a Vive Claro, sino en general a Colombia, país que comienza a tener recintos de gran formato con un sistema de gestión estructurado, medible y verificable.
Durante el examen se evaluaron varios puntos, tales como: procesos operativos, infraestructura, gobernanza, control de impactos, trazabilidad documental y mecanismos de mejora continua, y evaluó el desempeño del lugar en cuatro dimensiones: Infraestructura y Operaciones; Gestión y Gobernanza; Entorno y Sociedad; y Evaluación y Mejora Continua.
“Este logro es el resultado de un trabajo que se vive más allá del escenario: logística de alto desempeño, planeación rigurosa, equipos alineados y una visión de biosostenibilidad integrada a cada fase de la operación. En Vive Claro, la experiencia masiva y la responsabilidad avanzan juntas”, asegura la empresa.
Es importante mencionar que la metodología de B Greenly evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza mediante una auditoría independiente y emisión de informe técnico oficial.
Recordemos también que Vive Claro Distrito Cultural es el venue de entretenimiento en vivo operado por OCESA Colombia en Bogotá, que trabaja junto a aliados técnicos, comunidades y cadena de valor para construir una industria cada vez más responsable, elevando el estándar del entretenimiento en vivo en Colombia.