Vive Claro Distrito Cultural es el primer recinto de Suramérica con sello internacional B Greenly

Vive Claro Distrito Cultural se convierte en el primer recinto de Suramérica con sello internacional de sostenibilidad B Greenly

Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el primer recinto de Suramérica en conseguir el sello internacional de sostenibilidad B Greenly, un estándar internacional de certificación especializado en eventos y venues, operado por una organización privada con sede en Barcelona y presencia en más de treinta países.

Este logró se consiguió luego de que Vive Claro superara un proceso de auditoría independiente y validación técnica especializada. Este hito no solo posiciona a Vive Claro, sino en general a Colombia, país que comienza a tener recintos de gran formato con un sistema de gestión estructurado, medible y verificable.

Lea también: Bogotá se convirtió en un escenario muy importante para el espectáculo: Galán por ranking Pollstar

Durante el examen se evaluaron varios puntos, tales como: procesos operativos, infraestructura, gobernanza, control de impactos, trazabilidad documental y mecanismos de mejora continua, y evaluó el desempeño del lugar en cuatro dimensiones: Infraestructura y Operaciones; Gestión y Gobernanza; Entorno y Sociedad; y Evaluación y Mejora Continua.

“Este logro es el resultado de un trabajo que se vive más allá del escenario: logística de alto desempeño, planeación rigurosa, equipos alineados y una visión de biosostenibilidad integrada a cada fase de la operación. En Vive Claro, la experiencia masiva y la responsabilidad avanzan juntas”, asegura la empresa.

Es importante mencionar que la metodología de B Greenly evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza mediante una auditoría independiente y emisión de informe técnico oficial.

Recordemos también que Vive Claro Distrito Cultural es el venue de entretenimiento en vivo operado por OCESA Colombia en Bogotá, que trabaja junto a aliados técnicos, comunidades y cadena de valor para construir una industria cada vez más responsable, elevando el estándar del entretenimiento en vivo en Colombia.