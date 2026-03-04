Miércoles 4 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Red de Veedurías de Colombia, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Bryan Steven Naranjo, exsecretario de Agricultura del Quindío, exasesor del gobernador por presuntamente haber empeñado al menos un vehículo y al parecer varios más, al servicio de la Gobernación del Quindío para obtener cerca de 140 millones de pesos.

Según Pablo Bustos de la Red de Veedurías, la denuncia ya está en manos de la Fiscalía, y no se limita al supuesto empeño irregular de bienes públicos. Incluye audios en los que Naranjo conversa con un presunto afectado por una estafa y en los que menciona directamente al gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, como supuesto “respaldo” o “garantía” para responder por la millonaria deuda.

En uno de los apartes más delicados, el afectado afirma: “Entonces que el gobernador me dé la cara”. A lo que Naranjo responde en tono desesperado: “Espere, yo hablo con el gobernador a ver qué garantías le puede dar”. En otro fragmento que hoy es materia de análisis judicial, se escucha: “Si esto se sale de control, me echa la culpa a mí y se lava las manos”, lo que ha encendido las alarmas políticas en el departamento.

Según el audio, también hace referencia a una supuesta garantía respaldada por un millonario proyecto con recursos públicos. “En mes y medio tiene 2.000 mil millones, se lo aseguro”, dice Naranjo en el audio.

El interlocutor responde con escepticismo: “Yo no vivo de ilusiones, yo no voy a dejar mi casa al aire”. La conversación escala cuando el contratista insiste en que sea el propio gobernador quien enfrente la situación: “Entonces que el gobernador me dé la cara y que me dé una o varias garantías por el valor”.

La Alcaldía de Armenia expidió el Decreto 63 y la Resolución 64 de 2026, mediante los cuales se adoptan medidas especiales de seguridad y orden público, entre ellas la ley seca, con motivo de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

A través del Decreto 63 de 2026 se estableció la ley seca en todo el municipio desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo de 2026, restringiendo el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Adicionalmente, se prohíbe el transporte y distribución de cilindros de gas inflamable el 8 de marzo desde las 6:00 a. m. hasta la medianoche, así como los trasteos o mudanzas en zonas urbanas y rurales en el mismo horario.

Por su parte, mediante la Resolución 64 de 2026, se asignaron centros transitorios de detención preventiva para adultos que alteren el orden público durante la jornada electoral, por conductas como riñas o alicoramiento.

Como centro transitorio fue designado el primer piso de la sede del Concejo Municipal, ubicado en la carrera 16 No. 15-28, en el Centro Administrativo Municipal, CAM. Este espacio contará con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo, trabajador social y profesional de la salud, además del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal cuando sea requerido.

La medida de detención preventiva regirá el 8 de marzo de 2026 entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales que le asisten al señor alcalde James Padilla García para avalar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática.

En Armenia, la Registraduría ha anunciado que en 19 puestos de votación en esa ciudad utilizarán el servicio de identificación biométrica en la jornada electoral del domingo 8 de marzo

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Quindío, Ángel Eduardo Triana Rojas, que entregó detalles de cómo la región para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Parte de tranquilidad en materia de seguridad. Esto es un departamento que, además de bello, de gente muy amable que son ustedes en su ADN, tienen una amabilidad, de verdad, muy bonita, pero también le permite a uno tener unas condiciones de movilidad muy positivas.

Entonces, hemos tenido la oportunidad de llegar a todo el departamento junto con la doctora Jenny Osorio, y hemos escuchado a todos los eh los comandantes de estación diciendo, “Oiga, acá tenemos alguna seguridad, tenemos tranquilidad para el certamen electoral.”

No solo seguridad, sino también plan de contingencia por las lluvias El registrador agregó “Pero además de eso, no solo nos vamos en condiciones de seguridad, sino que también nos vamos al recrudecimiento de la lluvia, entonces escuchamos también la oficina de gestión del riesgo.

En estos municipios de cordillera hemos hablado con los secretarios de gobierno, alcaldes, eh ejemplo, hicimos lo propio en Génova dialogando con el alcalde y pues determinando y solicitando de forma muy respetuosa que se establezcan los planes de contingencia en lo que se pueda dar.

Maquinaria amarilla disponible. Hemos solicitado que se disponga la maquinaria amarilla, que se disponga el cuerpo de bomberos, que se dispongan todos estos esto estas particularidades de oficinas que cobijan esta situación y ayer, vuelvo y digo, hicimos lo propio en el departamento para que se tenga un reporte de gestión del riesgo departamental correspondiente a los 12 municipios eh que nos permitan pues decir que también estamos preparados ante una eventual contingencia

“hemos revisado hasta puestos de votación, y tenemos en el departamento del Quindío 46 lugares que albergan muchas comisiones escrutadoras, ejemplo, Armenia es uno, pero Armenia tiene 21 comisiones escrutadoras. Entonces son 46 lugares, pero nos hemos preparado, hemos visitado con anticipación, hemos verificado que tengan las baterías sanitarias, que se tengan la iluminación respectiva tanto en puestos de votación en lugares de escrutinios y con esta premura que hacemos las visitas, pues ha permitido que se tenga una oportuna respuesta

1535 mesas tenemos dispuestas en el departamento del Quindío en 129 puestos de votación, 36 de ellos son rurales. Y 93 son urbanos y tres cárceles, son 93 urbanos, tres de ellos son cárceles.

En Armenia habrá puestos de con biometría. Registrador: Tenemos toda la disposición de puestos de votación, vamos a tener biometría en 19 puestos de votación en la Armenia, en Armenia 19, y 17 de ellas biometría dactilar, antes de entrar a la mesa de votación van a tener que identificarse y verificar que efectivamente sea la persona que va a votar.

Pero además de esto tenemos dos puestos con biometría facial, que esto nos va a permitir pues de alguna forma disuadir cualquier amenaza de una persona que quiera ejercer el derecho al voto y que no sea la que está registrada en el censo electoral.

Reforzarán pie de fuerza en el Quindío de cara a las elecciones legislativas y consultas presidenciales, 130 policías garantizarán la seguridad

A pocos días de las elecciones a cámara de representantes y senado, el coronel Carlos Mario Bustamante dio a conocer que cuentan con todo el dispositivo de seguridad para brindar las garantías y transparencia en el proceso.

El alto oficial manifestó que la planeación ha sido clave en articulación con las diferentes entidades y autoridades municipales para que las votaciones sean tranquilas y seguras. Señaló que están esperando el refuerzo de pie de fuerza donde llegarán 130 uniformados de apoyo en el marco de la jornada electoral en los doce municipios del departamento.

El presidente Gustavo Petro ratificó que la Policía tiene la orden de capturar a los compradores de votos en todo el país, esto luego de la captura de Luis Alfredo Acuña, un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, quien al parecer se desplazaba en un vehículos con 145 millones de pesos en efectivo, y propaganda política de un candidato al Senado para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Dijo que la orden del presidente es ponerlos ante la Fiscalía, para que respondan por el delito de sufragio. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, aseguró el mandatario de los colombianos.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario contra un hombre, señalado de asesinar a su compañera sentimental en Armenia, Quindío, por solicitud de la Fiscalía.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Quindío le imputó el delito de feminicidio agravado, el procesado no aceptó el cargo.

De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron el 16 de junio de 2024, en el barrio Las Colinas de Armenia, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien sería la pareja sentimental del procesado. Además, se evidenció que este hombre habría huido de la ciudad, en compañía de su hijo, de 2 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre, en el barrio Las Palmas de Jamundí, Valle del Cauca.

La Policía no ha dado a conocer detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que fue encontrado a un lado de la vía que comunica a la Ye con el corregimiento de Barcelona de Calarcá al sur del Quindío, la Sijín de la Policía adelantó el levantamiento del cuerpo sin vida de una persona que fue hallada en ese sector y que se desconoce causas de la muerte e identidad.

El secretario del Interior encargado, Diego Santamaria, junto al comandante de la Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante, realizaron visita oficial al centro carcelario Peñas Blancas de Calarcá, con el objetivo de llevar a cabo una inspección técnica de seguridad que permita fortalecer las condiciones en esta materia al interior del establecimiento.

Durante la visita se están evaluando aspectos fundamentales como: Seguridad perimetral del centro penitenciario, control y prevención del tráfico de estupefacientes, implementación y fortalecimiento de cámaras de seguridad.

No paran los casos de maltrato en el Quindío, un perro fue rescatado por las autoridades tras encontrarlo en abandono y con signos de desnutrición

En una vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida Ancizar López de Armenia, las autoridades atendieron una denuncia por presunto caso de maltrato animal. El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que un perro fue encontrado en estado de abandono, con desnutrición y amarrado con una cuerda.

Dijo que el llamado es al respeto por los animalitos para evitar estos casos tan lamentables en los que por fortuna son denunciados por la comunidad para lograr la intervención correspondiente.

Sobre el caso puntual, resaltó que el dueño del inmueble fue el que permitió el ingreso de los uniformados y funcionarios de la secretaría del Gobierno puesto que el arrendatario quien es el propietario del perro no se encontró en el lugar.

Destacó que el perro fue encontrado en condiciones precarias amarrado con una cuerda de aproximadamente 1 metro de largo, tembloroso y presentaba desnutrición debilidad extrema y fatiga.

El animalito fue trasladado al centro de Zoonosis de la ciudad para la atención veterinaria correspondiente.

En la tarde del lunes 2 de marzo se presentó un aparatoso accidente de tránsito en autopistas del café en la vía Armenia - Pereira en Risaralda.

En el hecho se vieron involucrados dos vehículos particulares, un automóvil y una camioneta Toyota blanca, que chocaron en el sector conocido como raíces donde hay un cruce improvisado sobre la autopista del café que genera riesgo.

En el siniestro vial resultó herida la comunicadora y periodista del Canal local CNC, Quindío, Catalina Téllez que se movilizaban en el vehículo rumbo a la ciudad de Pereira cuando al parecer el conductor de la camioneta blanca realizó un giro inesperado y los impactó.

La comunicadora sufrió lesiones en cabeza y rostro, mientras que su prima y su padre también resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales en la capital de Risaralda.

A raíz de este hecho, varias personas llamaron la atención porque en la zona se retiró una parte del separador de las autopistas del café lo que genera riesgo en este corredor vial.

En el Quindío lanzan campaña ‘sepultemos las imprudencias y no la vida’ para garantizar la seguridad vial y mitigar los accidentes de tránsito

Durante el fin de semana se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña en la vía de autopistas del café que conecta a Armenia con Pereira y que es uno de los puntos con mayor accidentalidad. Recordemos que allí se registró un accidente en el que un carro arrolló a dos peatones y fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Precisamente la mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del departamento dijo que la estrategia está enfocada al llamado a la concientización sobre el respeto a las normas de tránsito como no exceder los límites de velocidad, no usar elementos distractores al conducir y no consumir bebidas embriagantes.

Resaltó que el objetivo principal es sensibilizar a todos los actores viales sobre los riesgos que se generan con conductas irresponsables en la vía por eso es clave construir una cultura vial basada en el respeto, la prevención y la conciencia.

Vale anotar que son 14 personas fallecidas en siniestros viales en lo corrido del año en vías del departamento.

EDEQ Grupo EPM informa a la comunidad que ha identificado y eliminado páginas web fraudulentas que suplantan el sitio oficial de pago de la factura de energía.

Estas páginas falsas son muy parecidas al sitio web oficial de EDEQ y buscan capturar información confidencial de los usuarios, como datos de tarjetas de crédito o débito y contraseñas, con el fin de desviar y apropiarse del dinero de los clientes.

La amenaza persiste, por lo que EDEQ hace un llamado urgente a la ciudadanía para que realice sus pagos únicamente a través de los canales oficiales y extreme las medidas de precaución.

Canales oficiales de pago, Ingresar directamente a www.edeq.com.co y hacer clic en el botón “Paga tu factura”. Inscribir el débito automático bancos Davivienda, Colpatria Realizar el pago en, sedes EDEQ, o realizar el pago directamente desde las APP de entidades del Grupo Aval puntos Facilísimo Agrario Bancolombia y BBVA

Recomendaciones de seguridad. Evite usar enlaces de pago que aparezcan en motores de búsqueda o mensajes no verificados. Verifique siempre que la dirección web sea la oficial antes de realizar cualquier transacción.

La suplantación de páginas web es una modalidad de fraude cibernético que genera pérdidas económicas y pone en riesgo la confidencialidad de los datos personales y bancarios de los usuarios.

EDEQ reforzó las medidas de ciberseguridad en sus canales digital es; sin embargo, la prevención también depende de que los usuarios accedan únicamente a los sitios web oficiales y validen los enlaces antes de efectuar sus pagos. Denuncias: su celular.

Desde el comité de cafeteros del Quindío sostienen que, aunque debe realizarse la actualización catastral, instaron a las alcaldías a revisar las tarifas

Tras la inconformidad que se ha generado en varios municipios del departamento por el proceso catastral y por ende los incrementos, el director del comité de cafeteros del departamento José Martín Vásquez manifestó que atienden el llamado de los caficultores y agricultores sobre el incremento desbordado del predial. Enfatizó que han realizado recorridos por los diferentes municipios del Quindío con el objetivo de explicar que la actualización catastral debe realizarse, aunque entendiendo el impacto económico para el sector.

Invitó a las alcaldías municipales revisar las tarifas utilizadas para liquidar el impuesto predial porque dichas cifras no podrán ser canceladas por parte de los caficultores.

Reconoció que desde el comité de cafeteros del departamento realizarán un acompañamiento técnico y jurídico a los caficultores para lograr realizar las solicitudes de revisión y reclamación donde han contado con el apoyo de la alcaldía de Montenegro para revisar cada uno de los casos.

Añadió que más de 5.000 familias caficultoras están siendo afectadas por dicho proceso.

Contribuyentes en Armenia evidencian dificultades para pagar el impuesto predial

Y es que han sido significativas las quejas de los ciudadanos respecto a dificultades para el pago oportuno del descuento predial que recordemos con descuento va hasta fin de mes. Caracol Radio llegó a las oficinas de tesorería municipal para conocer de primera mano la situación que han denunciado los contribuyentes por las largas filas y demoras.

En efecto tienen opiniones divididas al respecto puesto que para unos el proceso no es tedioso y en menos de unos minutos logran avanzar en la fila para ser atendidos, pero hay otros de los ciudadanos que reconocen falencias en la organización porque no se generan alternativas preferenciales para los adultos mayores con el objetivo de avanzar de mejor manera en la fila y lograr así pagar el impuesto predial.

Otra inconformidad que se ha conocido tiene que ver con el pago en línea donde al parecer no está permitiendo pagar con el descuento por el pronto pago.

El secretario de hacienda de Armenia, Yeisón Andrés Pérez indicó “Las filas que están visualizando ahora son filas de predial unificada. Claro, estamos teniendo un tema masivo de ciudadanos pagando en las cajas del Banco de Occidente. Es masivo, o sea, es solamente masivo el tema este año de la ciudadanía pagando en el Banco de Occidente que tenemos acá en la tesorería.

La fila para es pedir facturas, para asesoría de predial, para otros temas realmente es muy corta y se controla fácilmente. La gran fila que tenemos es para pagos, una situación que sí es muy puntual que hace que se masifique el tema del pago acá en la tesorería.

Y es que nosotros a partir de este 2026 obligamos a los bancos para que el recaudo del impuesto predial unificado fuese a través de algo que se denomina un web service. ¿Me explico? Anteriormente los bancos no recaudaban en sus oficinas de acuerdo a los convenios que teníamos con ellos, pero estos recaudos se iban y al municipio le llegaban al día siguiente o a los 2 días.

Es por esa razón que antes eh del 25 los ciudadanos que requerían un pase y salvo solo también podían pagar en las cajas del Banco de Occidente en la Tesorería Municipal, porque era la única caja cuyo pago entraba inmediatamente. El resto de los pagos que se hacían por fuera de esta oficina llegaban al día siguiente, incluso a los 2 días.

Entonces, en este 2026 para optimizar ese proceso y que todos los pagos así se hagan en una oficina de una entidad bancaria fuesen en línea, le exigimos a los bancos que fuese a través de Web Service y solamente el banco que tuviese ese Web Service podía empezar a recaudar. Resulta que los bancos empezaron en ese proceso entre el mes de noviembre y diciembre. Todos los bancos empezaron ese proceso.

Pero ese ese ese proceso, cada entidad tiene como su ritmo, lo terminó primero Davivienda. Entonces, todo el mes de enero solamente tuvimos Davivienda más las taquillas de la tesorería municipal habilitadas para pago. En este momento ya tenemos dos bancos más. Tenemos a Bancolombia y tenemos a Banco de Occidente.

Ya estos tres bancos hoy en sus oficinas se puede realizar el recaudo del impuesto predial unificado más las taquillas de la tesorería.

El funcionario agregó “No están utilizando el portal tributario, no están utilizando el pago en línea. No están utilizando los mecanismos digitales, hoy hacíamos una entrevista a los ciudadanos porque estoy trayendo muy de la mano. Hoy yo personalmente atendí gente en las filas eh contratistas en las filas y les preguntamos a los ciudadanos, ven, ¿por qué no así pagas a la vivienda que tenemos fila preferencial? Tenemos jornada continua. Tenemos el servicio de impresión del de la factura. En Davivienda te imprimen la factura y pagas ahí mismo.

Tenemos todos estos servicios a través del Banco y le decíamos a la gente, “Ven, ¿por qué no te acercas a Davivienda?” Y la gente, “No, es que a mí me gusta pagar acá.” No, es que me siento más confiar pagar acá. Entonces, ojo, porque estamos dando otras alternativas de pago, pero la gente prefiere hacer la fila en la tesorería municipal por un tema de confianza o de desconfianza en las demás entidades bancarias. No sé, es un tema cultural.

El director general (e) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés Orozco, participó en la mesa conjunta de las entidades involucradas en el cumplimiento de la sentencia que reconoce al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos, en las jurisdicciones de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

Durante el encuentro se definieron acciones concretas para garantizar el cumplimiento de esta decisión judicial y fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.

“Recordemos que en Los Nevados nace el agua que abastece a cerca de 3 millones de personas, lo que nos exige, como autoridad ambiental y como ciudadanos, redoblar esfuerzos en su defensa”, expresó Cortés Orozco.

De cara a la temporada de Semana Santa, se establecieron estrategias específicas para el municipio de Salento, orientadas a regular y restringir el acceso a áreas de protección y conservación, especialmente en puntos de tránsito hacia el Parque Nacional.

Cuatro municipios del Quindío ya fueron certificados en manejo adecuado de plaguicidas

La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ continúa adelantando jornadas formativas sobre el manejo adecuado de plaguicidas en distintos municipios del departamento.

A la fecha, los procesos se han desarrollado en Buenavista, Córdoba, La Tebaida y Circasia, y este miércoles 4 de marzo la estrategia llegará a Calarcá, ampliando su cobertura territorial.

El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer la cultura ambiental y proteger la salud en el sector rural, mediante un ciclo formativo dirigido a productores agrícolas sobre el uso responsable de plaguicidas y la gestión integral de los residuos peligrosos derivados de estos insumos.

El Hospital Mental de Filandia alcanzó un hito sin precedentes en su trayectoria institucional al ser designado como Centro de Referencia Regional en Salud Mental, tras ganar una convocatoria del Ministerio de Salud y Protección Social.

La designación quedó oficializada mediante la Resolución 232 de 2026, consolidando el liderazgo técnico y científico de la entidad en el ámbito regional.

Este reconocimiento marca un punto de inflexión para el HMF, que da un paso más allá de ser una institución de carácter departamental a convertirse en referente regional en salud mental, alineado con los lineamientos de la Política Nacional de Fortalecimiento de la Red Integrada e Integral Territorial de Servicios de Salud.

El proyecto fue estructurado de manera articulada con el área de Salud Mental de la Gobernación del Quindío y tendrá una duración inicial de cuatro meses. Durante este periodo se desarrollará una primera fase centrada en procesos de capacitación dirigidos a profesionales del sector salud, con un enfoque técnico y territorial en salud mental.

La iniciativa contempla varios componentes estratégicos: el fortalecimiento integral de la salud mental en el territorio, la cualificación del talento humano y de los cuidadores, así como la innovación en investigación aplicada en salud mental. El objetivo es generar capacidades instaladas en la región que permitan ampliar la cobertura, mejorar la atención y promover entornos protectores.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la contratación de un profesional especializado de alto nivel, quien liderará el proceso formativo con equipos interdisciplinarios de la región. Posteriormente, estos profesionales replicarán el conocimiento en espacios comunitarios como Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, garantizando un efecto multiplicador que impacte directamente a la ciudadanía.

Con el propósito de fortalecer el acceso a oportunidades laborales en el departamento, Comfenalco Quindío llevará a cabo un recorrido con su Unidad Móvil de Empleo por los municipios de La Tebaida, Montenegro, Circasia, Salento, Quimbaya y Génova, así como el corregimiento de Barcelona.

Esta estrategia permite acercar los servicios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo a diferentes comunidades, mediante procesos de intermediación que evitan el desplazamiento de las personas a la capital quindiana, hoy el turno es en La Tebaida en la plaza principal de 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde.

A lo largo de cada jornada, los asistentes podrán realizar el registro o actualización de su hoja de vida, postularse a vacantes disponibles, recibir orientación para mejorar su perfil ocupacional e incluso conocer información relacionada con el subsidio al desempleo.

De igual manera, los usuarios pueden acceder a los puntos fijos de servicio en Armenia, ubicados en la calle 16 #15–22, primer piso de la torre B del edificio sede, y en Calarcá, en la carrera 24 #40–10, donde se brinda atención dentro de los horarios establecidos.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social regional Quindío anunciaron 645 nuevos beneficiarios de Colombia Mayor en la ciudad, quienes empezarán a recibir su incentivo de enero y febrero 2026.

Desde este 2 de marzo y hasta el viernes 20 de marzo estará disponible la entrega para los adultos mayores, a través de la modalidad de giro por Facilísimo y SuperGiros con pico y cédula, mientras que para bancarizados será por abono a la cuenta del banco Agrario.

Desde la Administración Municipal se informa que para consultar el listado de los nuevos beneficiarios deben acercarse a la oficina de Prosperidad Social e igualmente se hace un llamado a los nuevos beneficiarios para que consulten previamente los puntos y horarios de atención, y reclamen su incentivo dentro de las fechas establecidas, evitando intermediarios.

La universidad La Gran Colombia seccional Armenia hizo el lanzamiento de cuatro nuevas maestrías y reinventamos nuestro modelo de educación continua con Edu 360, una apuesta estratégica por la innovación pertinente frente a los desafíos actuales.

La nueva oferta de posgrados responde a las dinámicas del entorno global y a la necesidad de formar líderes capaces de tomar decisiones fundamentadas, construir con sostenibilidad y fortalecer el Estado de Derecho.

Nuevas maestrías: Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones – Facultad de Ingenierías. Maestría en Construcciones Eficientes – Facultad de Arquitectura. Maestría en Derecho Penal – Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Maestría en Derecho Sancionatorio y Disciplinario – Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

En deportes, Yarli Alejandra Agudelo consiguió la medalla de plata en el Campeonato Nacional Femenino Sub-20 de ajedrez, disputado en Bucaramanga, Santander, y aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano.

Este es, hasta ahora, su logro más importante en su trayectoria en este deporte. La quindiana enfrentó a las mejores exponentes juveniles del país en un torneo a siete rondas, bajo sistema clásico, logrando un resultado que posiciona nuevamente al Quindío entre las ligas protagonistas del ajedrez colombiano.

De otro lado, tras un proceso público en el que participaron 27 oferentes, este martes 3 de marzo de 2026 fue adjudicado al Consorcio AGA San José el contrato de obra pública IMDERA-LP-01-2025, por un valor de $7.118.127.934, recursos que permitirán la renovación integral del Estadio San José, uno de los escenarios deportivos más representativos de la capital quindiana.

El proyecto contempla la construcción de una cancha sintética con medidas reglamentarias, así como la adecuación de bancos de suplentes y zonas técnicas, tribunas, camerinos, baterías sanitarias, entre otras intervenciones complementarias que modernizarán el escenario y mejorarán las condiciones para deportistas y comunidad en general.

Asimismo, se realizará el fortalecimiento del cerramiento perimetral, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la adecuación de accesos, garantizando seguridad, comodidad y criterios de accesibilidad universal para todos los usuarios.