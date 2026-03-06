Un sueño hecho negocio: “El mejor parche de Robledo”

Medellín

“El mejor parche de Robledo”, así define este joven su negocio. “TZ”, ese negocio que le ha dado muchas alegrías, pero aquel que ha sido fruto de su disciplina constante.

“Al Tomás que empezó le diría que le esperan los días más retadores, los días donde no sepas qué hacer, los días donde soltar es la única opción, pero también le diría que se reinvente las veces que sea necesario, que salga de la zona de confort y enfrente las cosas como sus padres le enseñaron. Con valentía y madurez”, expresó Tomás.

En su niñez, su familia estuvo cada día al pendiente de ese pequeño, que fue creciendo y con él, crecieron sus sueños. Hace 5 años, una esquina en el barrio Robledo, ha visto cada paso que da, cada derrota.

El emprendimiento creció lentamente, paso a paso. Tomás aprendió de todo: a vender, a promocionarse en redes sociales, a manejar cuentas, a tratar con proveedores y, sobre todo, a no rendirse cuando las cosas se complicaban.

“El fracaso no es derrota, es una expericiencia para coger impulso”, concretó Tomás.

Hubo momentos difíciles. Días en los que pensó en abandonar, cuando los gastos superaban las ganancias o cuando el cansancio parecía más fuerte que la ilusión. Sin embargo, algo lo hacía continuar: la convicción de que estaba construyendo algo propio.

Hoy, su emprendimiento ya no es solo una idea. Es un negocio que le permite sostenerse, ayudar a su familia y soñar con crecer aún más. Tomás habla con orgullo de lo que ha logrado, pero también con humildad, recordando que todo empezó con una pequeña decisión: atreverse a intentarlo.