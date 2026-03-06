Seguridad en Bogotá se fortalece: Galán anunció que el C4 integra 1.200 nuevos puntos de monitoreo( Colprensa )

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recorrió este jueves, 5 de marzo, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, lugar en el que se coordina todo con respecto a las respuestas a emergencias, incidentes de seguridad y eventos críticos en la capital del país.

Actualmente, hay cerca de 13.000 cámaras integradas de entidades públicas y privadas que se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía. Estas permiten fortalecer la vigilancia en vías principales, zonas de alta afluencia y sistemas de transporte.

La ciudad también instaló el año pasado 310 cámaras multisensor con cobertura de 360 grados y durante este año se incorporarán 291 adicionales, en puntos priorizados para ampliar la capacidad de monitoreo. En estos dos últimos años se han integrado 1.676 cámaras al C4.

El C4 cuenta hoy en día con herramientas de análisis de video, con inteligencia artificial, como la plataforma BriefCam, que permite analizar en minutos horas de grabación para identificar características específicas como color de ropa, tipo de vehículo o dirección de movimiento.

“Implementamos una herramienta de analítica de videos que nos permite en minutos revisar cualquier situación de inseguridad, de manejo inadecuado de basura y otro hecho relevante que se requiera. Antes, esos análisis tomaban horas y a una persona le tocaba quedarse por un largo tiempo a revisarlo”, dijo el alcalde Galán.

1.200 cámaras conectadas al C4 hoy

El alcalde Galán, a través de su cuenta en X, aseguró que a partir de hoy 1.200 cámaras de monitoreo de tráfico y movilidad están conectadas al sistema de seguridad de la ciudad para reforzar la vigilancia.

“Desde el inicio de esta administración hemos aumentado en más de 33% el número de cámaras conectadas en la ciudad”, agregó el mandatario, quien hizo una invitación a los bogotanos que tienen cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la capital.

“Si usted tiene una cámara que funcione y quiere conectarla con el centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad, también lo puede hacer: juntos fortalecemos la seguridad de Bogotá”, escribió el alcalde.