Partido de Roy Barreras definirá terna ante la salida del alcalde de Tunja

Roy Barreras afirmó que Fuerza por la Paz presentaría la terna si se concreta la salida del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

Tunja

Durante una visita a Boyacá el pasado 11 de febrero, el presidente del partido Fuerza de la Paz, Roy Barreras, se refirió a la situación jurídica del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, elegido con el aval de esa colectividad.

El pronunciamiento se dio semanas antes de que el Consejo de Estado emitiera su decisión dentro del proceso que estudia la nulidad de la elección del mandatario, un caso que ha generado expectativa política en la capital boyacense.

Barreras explicó que, en caso de que se produzca una eventual salida del alcalde, será el partido que otorgó el aval el encargado de presentar la terna de candidatos para que se designe un reemplazo.

“Ante una eventual salida del alcalde, quien hace la terna es mi partido, nadie más”, afirmó Barreras, al tiempo que aseguró que son falsas las versiones que indican que ya estaría definida la persona que asumiría el cargo.

También reiteró su respaldo al mandatario tunjano. “Yo avalé al alcalde ruso, espero que resuelva su situación y, finalmente, la ‘R’ de ruso es la misma ‘R’ de Roy”, concluyó.

El jueves 5 de marzo de 2026 el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, proferida el 27 de febrero.