Neiva se alista para elecciones del 8 de marzo con ley seca

Las autoridades del municipio de Neiva anunciaron que todo se encuentra preparado para la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo. Como medida preventiva, se decretó ley seca en todo el territorio municipal, tanto en la zona urbana como rural. La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de garantizar el orden público durante los comicios.

De igual manera, se estableció toque de queda para menores de edad desde las 9:00 de la noche del sábado 7 de marzo hasta las 5:00 de la mañana del domingo. La Registraduría Especial de Neiva confirmó que ya se encuentra listo el despliegue logístico para el proceso electoral, que contará con un total de 889 mesas distribuidas en 54 puestos de votación en todo el municipio.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, comentó que “de los 54 puestos habilitados, 25 contarán con sistema de biometría, herramienta que permitirá verificar plenamente la identidad de los votantes. Esta medida busca fortalecer la transparencia del proceso y evitar posibles irregularidades durante la jornada democrática”.

En materia de seguridad, cerca de 200 soldados del Ejército y más de 800 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán encargados de custodiar los puestos de votación, así como los corredores viales y diferentes sectores de la ciudad. Además, la Secretaría de Movilidad y el gremio transportador coordinaron acciones para garantizar el servicio de transporte público y facilitar la participación de los ciudadanos en esta jornada electoral.