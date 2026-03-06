Hable con elPrograma

06 mar 2026

Santa Marta

Magdalena registra más de 17 mil testigos para las elecciones de este domingo

La cifra se encuentra discriminada en 15.867 postulados y 1.696 acreditados.

Magdalena registra más de 17 mil testigos para las elecciones de este domingo/ Cortesía

Santa Marta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el fortalecimiento de la vigilancia, el control y la transparencia electoral en el departamento del Magdalena, mediante la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica que permite a las organizaciones políticas adelantar de manera digital el registro y acreditación de sus testigos electorales.

De acuerdo con el consolidado reportado por la plataforma a corte del 4 de marzo de 2026, en Magdalena se registran 17.563 testigos electorales en total, discriminados en 15.867 postulados y 1.696 acreditados.

Una vez finalice el periodo de postulación, el Consejo Nacional Electoral continuará con la acreditación mediante la expedición del acto administrativo electrónico y la generación de la credencial digital correspondiente, mecanismo que fortalece la trazabilidad del proceso y facilita la verificación de los actores electorales en la jornada democrática.

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO.

