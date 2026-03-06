Llegan refuerzos policiales para apoyar las elecciones del domingo

Llegan refuerzos a la policía metropolitana de Cúcuta para apoyar la vigilancia de las elecciones / Foto Archivo

Cúcuta

El Comando de la Policía Metropolitana informó que recibió refuerzo de personal para atender el control, la seguridad y apoyar los operativos que se pondrán en marcha con ocasión de las elecciones del Congreso de la República.

El subcomandante de la institución en esta zona del país Jimmy Belalcázar dijo a Caracol Radio que “tenemos ochocientos hombres comprometidos con el proceso del próximo domingo, dentro de la estrategia que se ha trazado para brindar garantías a todos los ciudadanos”.

El oficial dijo a Caracol Radio que “sumado a estos uniformados hemos recibido un refuerzo de 174 hombres que estarán apoyando todos los dispositivos para la seguridad electoral”.

Explicó además que en esta oportunidad la tecnología con drones estará apoyando las labores de los uniformados en todas las especialidades que podrán contar con estos elementos para prevenir la comisión de delitos, vigilar y acompañar la vigilancia en lugares estratégicos".

Finalmente señaló que la fuerza pública activará con 48 horas de anticipación medidas preventivas en toda la ciudad acompañadas de la disposiciones gubernamentales para ese fin.