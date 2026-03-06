Judicializados presuntos expededores de alucinógenos en Turbaco, Bolívar
En los procedimientos se halló marihuana
Un fiscal de Turbaco (Bolívar) logró que jueces de control de garantías, en procesos distintos, impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres señalados de incurrir en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A uno de los investigados la Policía Nacional lo capturó en flagrancia el pasado 15 de febrero cuando transitaba como parrillero en un mototaxi por la troncal que conduce a Cartagena.
El vehículo fue requerido por los uniformados para una inspección de rutina y en poder del ahora judicializado habrían sido encontrados 510 gramos de marihuana. El segundo caso se registró el pasado 19 de febrero, cuando durante un allanamiento a una vivienda del barrio El Paraíso fue capturado una persona.
En desarrollo del operativo fue incautada marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego no apta para ser usada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les imputó
Andrés Vizcaíno Villa
