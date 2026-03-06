Judicializados presuntos expededores de alucinógenos en Turbaco, Bolívar

Un fiscal de Turbaco (Bolívar) logró que jueces de control de garantías, en procesos distintos, impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres señalados de incurrir en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A uno de los investigados la Policía Nacional lo capturó en flagrancia el pasado 15 de febrero cuando transitaba como parrillero en un mototaxi por la troncal que conduce a Cartagena.

El vehículo fue requerido por los uniformados para una inspección de rutina y en poder del ahora judicializado habrían sido encontrados 510 gramos de marihuana. El segundo caso se registró el pasado 19 de febrero, cuando durante un allanamiento a una vivienda del barrio El Paraíso fue capturado una persona.

En desarrollo del operativo fue incautada marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego no apta para ser usada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les imputó