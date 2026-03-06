Fiscalía desplegará investigadores encubiertos durante las elecciones en el Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación ha previsto una estrategia para la investigación y judicialización de delitos que se presenten con ocasión de las elecciones legislativas y presidenciales del domingo 8 de marzo.

La Dirección Seccional de Tolima dispuso de un equipo de 400 servidores, entre fiscales, asistentes, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y 18 agentes encubiertos, que harán presencia en todo el departamento.

“Los fiscales destacados en los 10 circuitos del departamento fueron debidamente capacitados para atender los hechos que representen riesgo para las elecciones legislativas. Asimismo, en cumplimiento de la estrategia, se tramitarán como actos urgentes las informaciones relacionadas con posibles delitos electorales. Este grupo será liderado por un fiscal enlace de la Unidad de Administración Pública ubicado en Ibagué”, explicó el director seccional, Andrés Camilo Rincón Bustos.

Entre el viernes 6 de marzo a las 2:00 de la tarde y hasta el lunes 9 de marzo a las 7:00 de la mañana, habrá disponibilidad de investigadores y personal administrativo para la atención de actos urgentes.

Finalmente, el director seccional de Tolima invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral, para lo cual se dispusieron los siguientes canales:

De manera presencial en los Centros de Atención de Fiscalía (CAF) ubicados en:

CAF Ibagué: Transversal 1° # 47-02, zona industrial El Papayo, Bloque 1, piso 1, Ibagué, Tolima.

CAF Guamo: Calle 11 Nº 15-168, barrio Alfonso López, km 1 vía San Luis.

CAF Melgar: Calle 6 Nº 27-38, piso 2, barrio Centro.

CAF El Espinal: Calle 9 Nº 2-62/66, barrio Betania Campestre.

También habrá un servidor en la ventanilla única de correspondencia en la misma sede de Ibagué para recibir denuncias escritas, o a través del correo ventanillaunica.tolima@fiscalia.gov.co.

Otros canales previstos son la página www.fiscalia.gov.co, donde encontrarán un micrositio a través del cual la ciudadanía podrá consultar información relevante sobre delitos electorales, rutas de denuncia y canales de atención.

Adicionalmente, estarán dispuestas la línea nacional 01 8000 9197 48 o, marcando desde un celular, el número 122.