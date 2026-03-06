En Ibagué hay un potencial electoral de 470.989 personas para la jornada de este domingo

Ibagué

Las autoridades electorales y la Alcaldía de Ibagué habilitaron 106 puestos de votación con un total de 1.425 mesas dispuestas para asegurar la participación de más de los 470.989 ciudadanos aptos para ejercer su derecho al voto este domingo 8 de marzo.

“Para este proceso electoral estarán habilitados en la ciudad 106 puestos de votación, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, hay decreto de orden público con medidas orientadas a brindar seguridad y plenas garantías”, resaltó Jorge Sabogal, director de Participación Ciudadana de la Alcaldía.

Para la jornada de elecciones que se desarrollará este domingo 8 de marzo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde se tendrá un número de 1.500 uniformados de la Policía Metropolitana con el fin de custodiar el proceso en el que se eligirán representantes a la Cámara y Senadores.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a consultar previamente el puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional y asistir con la cédula de ciudadanía en físico, o para ejercer el derecho al voto.

En capital del Tolima también habrá acompañamiento del Ejército y la Fiscalía con integrantes desplegados en el casco urbano y en la zona rural en puntos estratégicos para asegurar que la jornada democrática transcurra en normalidad.