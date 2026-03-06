El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de America y Millonarios en la Copa Sudamericana.
¿Tienen ropa para la Sudamericana? El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la lesión de Daniel Muñoz en el partido entre Tottenham y Crystal Palace. César dijo: “La lesión que preocupa es la de Daniel Muñoz, su técnico habló de una lesión en el hombro, tiene el brazo inmovilizado y se espera cómo evoluciona”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese mismo problema del hombro lo tuvo James. Algunos jugadores pueden jugar con una lesión activa de hombro, pero eltema es complicado”.
No olvide escuchar el audio del programa.
Youtube