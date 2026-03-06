El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026

América de Cali sufrió un duro castigo de parte de la FIFA. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la lesión de Daniel Muñoz en el partido entre Tottenham y Crystal Palace. César dijo: “La lesión que preocupa es la de Daniel Muñoz, su técnico habló de una lesión en el hombro, tiene el brazo inmovilizado y se espera cómo evoluciona”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese mismo problema del hombro lo tuvo James. Algunos jugadores pueden jugar con una lesión activa de hombro, pero eltema es complicado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

