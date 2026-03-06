Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 20:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de America y Millonarios en la Copa Sudamericana.

América de Cali sufrió un duro castigo de parte de la FIFA. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

América de Cali sufrió un duro castigo de parte de la FIFA. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
¿Tienen ropa para la Sudamericana? El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026

¿Tienen ropa para la Sudamericana? El Pulso del Fútbol, 6 de marzo de 2026

00:00:0047:44
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la lesión de Daniel Muñoz en el partido entre Tottenham y Crystal Palace. César dijo: “La lesión que preocupa es la de Daniel Muñoz, su técnico habló de una lesión en el hombro, tiene el brazo inmovilizado y se espera cómo evoluciona”. Sobre el tema Steven agregó: “Ese mismo problema del hombro lo tuvo James. Algunos jugadores pueden jugar con una lesión activa de hombro, pero eltema es complicado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir