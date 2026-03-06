Hija e hijastra serían las víctimas de presunto abusador sexual en zona norte de Cartagena

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija biológica, al igual que de su hijastra.

La Fiscalía evidenció que los hechos ocurrieron, entre los años 2021 y 2025, en el corregimiento de La Boquilla, jurisdicción de Cartagena (Bolívar).

Durante este lapso, el procesado de 45 años, al parecer, sometió a las menores de 9 y 11 años a tocamientos de índole sexual, además de accederlas carnalmente.

Por estos hechos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al señalado abusador el pasado 23 de febrero en el municipio de Turbaco (Bolívar).

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado.