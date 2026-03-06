Complejidad logística y de seguridad preocupa en elecciones de curules de paz del Catatumbo

La Registraduría Nacional designó más de 19.000 jurados de votación en el Huila para las elecciones de Congreso de 2026.

Norte de Santander.

Las condiciones de seguridad, geografía y logística del Catatumbo representan uno de los principales desafíos para garantizar el desarrollo del proceso electoral de las curules especiales de paz (Citrep) en Norte de Santander.

Así lo advirtió el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el departamento, Jairo Oviedo, quien señaló que las características del territorio hacen especialmente complejo adelantar la jornada electoral en esta región del país.

“Particularmente las condiciones de la región del Catatumbo son complejas. Primero, por el hecho de la presencia de grupos armados al margen de la ley que hacen control territorial en muchos lugares de la región y que desarrollan acciones de enfrentamiento entre ellos mismos y con la fuerza pública”, explicó a Caracol Radio.

A este panorama se suma la extensión del territorio y las dificultades de acceso a varias zonas rurales, donde se ubican numerosos puestos de votación.

“Puestos de votación en la zona rural están ubicados en un área muy dispersa, con vías de comunicación generalmente en mal estado y además en lugares en donde las condiciones mismas de los puestos de votación no son las más adecuadas”, indicó Oviedo.

El coordinador de la MOE también advirtió que la conectividad es otro factor que complica el desarrollo del proceso electoral en la región.

“A eso hay que sumarle los factores de dificultad en la conectividad para situaciones como, por ejemplo, un reporte de resultados electorales”, señaló.

En este contexto, uno de los mayores retos logísticos será el traslado del material electoral correspondiente a las curules de paz, cuyo escrutinio se realizará en la ciudad de Ocaña.

“Uno de los retos más significativos es trasladar todo el material electoral desde los ocho municipios Citrep-Catatumbo, incluyendo municipios como Tibú y Sardinata, hasta el casco urbano de Ocaña para su respectivo escrutinio”, afirmó.

Para Oviedo, este proceso implica superar múltiples desafíos que combinan aspectos de seguridad, logística y operación electoral.

“Es un desafío que conlleva aspectos logísticos, aspectos de seguridad y aspectos técnicos”, puntualizó.

Pese a este panorama, el observador electoral destacó que las autoridades vienen adelantando esfuerzos para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad tanto en el Catatumbo como en el resto del departamento.