Asesinan a hermano de candidata a la Cámara por el partido de la U en Nariño

En las últimas horas fue asesinado Héctor José Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, quien confirmó en sus redes sociales, el suceso.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el sector de La Palma, una zona de cordillera ubicada a pocos minutos del casco urbano del municipio de Policarpa.

Reportes iniciales indican que hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes del Estado Mayor Central, habrían sacado a la víctima por la fuerza para posteriormente quitarle la vida.

“Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz. una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”, Indicó la aspirante.

El Partido de la U también le hizo un llamado a las autoridades y especialmente al Gobierno Nacional. “Lamentablemente, las alertas que hemos elevado no han recibido la respuesta efectiva que la gravedad de la situación exige”, denunció a través de un comunicado.

“Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y ejercicio político”, agregó la colectividad.

De otro lado, la defensoría del pueblo indicó en sus rede sociales: “Solicitamos a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”.