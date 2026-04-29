Desde la India el medallista olímpico Luis Fernando López pide ayuda para encontrar a su padre

Pasto-Nariño

Una dramática situación vive el marchista colombiano Luis Fernando López por la desaparición de su padre el entrenador de Atletismo Luis Alfredo López, de quien se desconoce su paradero hace más de quince días.

El deportista quien se encuentra trabajando en la India como entrenador, durante su reciente visita a la capital de Nariño se encontró con la noticia de la desaparición de su padre de 70 años de edad, sin lograr a la fecha información alguna que permita ubicarlo.

En diálogo con Caracol Radio, López contó que su padre quien se desempeña como entrenador de un club infantil, fue visto por última vez abordando una moto rumbo hacia la antigua salida al norte. Desde ahí se perdió su rastro.

Agregó que, si bien el caso está en manos de las autoridades, ve con preocupación que hasta la fecha no existan pistas sobre su suerte. Teme además que con el paso del tiempo evidencias que puedan existir en cámaras de seguridad se pierdan.

El deportista hizo un llamado a la Fiscalía para que acelere el proceso de investigación y a la comunidad en general para que suministre información que pueda orientar a las autoridades en el proceso para encontrar a su progenitor sano y salvo