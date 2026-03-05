Nariño se prepara para la jornada electoral del 8 de marzo de 2026

Pasto-Nariño

Luego de un consejo de Seguridad Electoral realizado en la capital de Nariño, las autoridades establecieron las medidas que se adoptan en el departamentopara las elecciones del próximo 8 de marzo.

El dispositivo de seguridad estará conformado por 11.323 uniformados de la Policía Nacional de Colombia, Ejército Nacional de Colombia y la Infantería de Marina.

Según las autoridades a la fecha, no se registran acciones al margen de la ley relacionadas directamente con los comicios, excepto el ataque con drones a un grupo de uniformados del batallón de ingenieros de combate que realizaban labores de verificación de puestos de votación entre el corregimiento de Briceño y la vereda Lagunitas en el municipio de San Pablo, hecho que fue rechazado por la Registraduría Nacional del Estado civil.

De igual manera se informó que el 90 % de las unidades policiales y militares ya se encuentran desplegadas en los municipios asignado y que el 100 % del material electoral se encuentra distribuido en el territorio.

En los Municipios de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, La Florida, San Lorenzo y Arboleda ya se cumplió el proceso de reubicación de los registradores delegados.

Cierre de fronteras y medidas especiales para este domingo

El cierre de frontera en el puente internacional de Rumichaca iniciará el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m.

En la capital de Nariño mediante decreto se estableció varias restricciones como:

Prohibición del transporte de escombros y materiales de construcción, distribución de gas domiciliario, realización de trasteos, circulación de motocicletas con parrillero y porte de armas, desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo”, señaló el funcionario.

Así mismo, se establece la restricción y prohibición del consumo y expendio de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde del 7 de marzo hasta las 12:00 del mediodía del 9 de marzo.

El municipio de Tumaco cuenta con medidas especiales, mientras que Samaniego y Ricaurte pasaron de nivel moderado a alto en el mapa de riesgos, sin que esto represente una situación de preocupación, según el secretario de gobierno del departamento Fredy Gámez.

“62 de los 64 municipios de Nariño tienen riesgo moderado o bajo, lo que demuestra que existen garantías en materia de seguridad y delitos electorales, independientemente de algunos hechos registrados en la Cordillera, donde el Ministro de Defensa ha insistido en la capacidad de la Fuerza Pública, sin desconocer la presencia de grupos armados en la zona”, destacó el funcionario.

Por su parte, el delegado departamental de la Registraduría, Cesar Augusto Bocanegra, recalcó la dinámica positiva del proceso: “Lo más importante de esta reunión es que, gracias al liderazgo de la Gobernación de Nariño y al trabajo conjunto con la Fuerza Pública, Policía y Ejército, se garantiza la seguridad en cada uno de los puestos de votación, sin traslados ni novedades”.

Finalmente, el Gobierno Departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad a través de la línea #623, como parte del compromiso colectivo por unas elecciones transparentes, seguras y en paz.