Anuncian mesa de diálogo con comerciantes que bloquean la vía Chía- Cajicá 

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso aseguró que después de agotar las vías de diálogo con los comerciantes de establecimientos nocturnos que bloquean la Av. Pradilla, desde la Alcaldía decidieron nombrar un equipo de negociadores para establecer una mesa y escuchar las posibles inconformidades frente a la aplicación del Código Nacional de Policía.

Puedo leer:Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos

El mandatario municipal aseveró que la petición es levantar de manera inmediata los bloqueos.

“Garantizar el Derecho Internacional Humanitario, permitir que las personas y menores de edad, personas que tengan que atender temas humanitarios de manera inmediata, los dejen transitar”, solicitó el alcalde Donoso.

Finalmente, el mandatario resaltó que la mesa de diálogo sólo se hará con comerciantes debidamente acreditados, dado que se ha identificado que dentro de los protestantes hay personas con interés político.