06 mar 2026 Actualizado 13:04

Bogotá

Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos

Manifestantes exigen la presencia del alcalde para que sean tenidas en cuenta sus reclamos.

Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos. Foto: redes sociales.

Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos. Foto: redes sociales.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Cundinamarca

Desde las 4:50 de la mañana de este viernes 6 de marzo, comerciantes bloquean la vía Chía-Cajicá en la variante y en la Avenida Pradilla.

Los comerciantes de establecimientos nocturnos de la zona exigen la presencia de alcalde de Chía, Leonardo Donoso y con pancartas en las que se lee “por un comercio libre de persecución”.

Debido a estos bloqueos, los vehículos están represados en estas vías de acceso al municipio por lo que hay alto tráfico vehicular.

Noticia en desarrollo..

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

