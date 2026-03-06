Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos. Foto: redes sociales.

Cundinamarca

Desde las 4:50 de la mañana de este viernes 6 de marzo, comerciantes bloquean la vía Chía-Cajicá en la variante y en la Avenida Pradilla.

Los comerciantes de establecimientos nocturnos de la zona exigen la presencia de alcalde de Chía, Leonardo Donoso y con pancartas en las que se lee “por un comercio libre de persecución”.

Debido a estos bloqueos, los vehículos están represados en estas vías de acceso al municipio por lo que hay alto tráfico vehicular.

Noticia en desarrollo..