Bloqueos en la vía Chía-Cajicá por parte de comerciantes de establecimientos nocturnos
Manifestantes exigen la presencia del alcalde para que sean tenidas en cuenta sus reclamos.
Cundinamarca
Desde las 4:50 de la mañana de este viernes 6 de marzo, comerciantes bloquean la vía Chía-Cajicá en la variante y en la Avenida Pradilla.
Los comerciantes de establecimientos nocturnos de la zona exigen la presencia de alcalde de Chía, Leonardo Donoso y con pancartas en las que se lee “por un comercio libre de persecución”.
Debido a estos bloqueos, los vehículos están represados en estas vías de acceso al municipio por lo que hay alto tráfico vehicular.
Noticia en desarrollo..
Juliana De Los Ríos
