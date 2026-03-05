Vencimientos tributarios de abril en 2026 serán modificados: DIAN informa razones y nuevas fechas

Con la publicación del calendario para las entidades de orden nacional en Colombia, en donde se establece que el tercer viernes de abril es declarado día cívico, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha establecido múltiples cambios a las fechas de los vencimientos tributarios que entran en vigor a partir del mes de abril de 2026.

¿Qué obligaciones tributarias se verán afectadas por este cambio?

Entre las medidas tributarias que tendrán modificaciones para el mes de abril de 2026 en Colombia, se encuentran:

La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025.

año gravable 2025. La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.

La declaración anual Presencia Economica Significativa (PES).

La declaración anual y prepago del Régimen Simple de Tributación (RST).

¿Cuáles son las nuevas fechas para la ejecución de las obligaciones tributarias?

Dada la aplicación del decreto 500 del año 2024, el cual indica que el tercer viernes del mes de abril es declarado día cívico para los trabajadores de las entidades de orden nacional, la DIAN establece que las obligaciones que cuenten con el vencimiento para el 17 de abril de 2026 se trasladarán al siguiente día hábil; con fecha lunes 20 de abril, esto siguiendo la directriz en el Decreto 2229 de 2023.

Esto según el comunicado de prensa #31, compartido por la institución tributaria en sus redes sociales y página web.

La DIAN menciona que es relevante no solo tener en cuenta las obligaciones tributarias con vencimiento para el 17 de abril de 2026, si no que, debido a esta modificación, los vencimientos posteriores a la fecha también entrarán en modificación, siguiendo la misma regla de un día hábil posterior.

¿Qué sanciones traería el no cumplimiento de las obligaciones tributarias en las fechas establecidas?

La entidad pública señala que, al no acatar los nuevos plazos establecidos durante el año 2026, se comenzaría un proceso de sanción económica; el cual iniciaría por un valor de $523.740, equivalente a 10 UVT que cuentan con un valor unitario de $52.2374, según lo establecido en la resolución número 000238 del 15 de diciembre de 2025.

¿Hacia quienes va dirigida la aclaración que efectúa la DIAN?

Estas recomendaciones que realiza la entidad van dirigidas a todos los responsables que tienes obligaciones tributarias: Personas naturales y empresas, entre otros.

La DIAN, mediante su página web, invita a los ciudadanos a consultar y estar enterados sobre el calendario tributario y cualquier actualización que el organigrama vaya teniendo a lo largo del año 2026; el cual puede consultarse en el sitio web de la entidad: www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf

Esto, con el fin de evitar cualquier tipo de sanción económica a la cual las personas puedan verse enfrentadas, por lo que se recomienda planear con antelación la ejecución de las obligaciones tributarias al completo.