UNP advierte que vehículos no son de uso para campañas políticas y prohíbe proselitismo electoral

A pocos días de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reiteró la prohibición al personal de escoltas participar en campañas o usar vehículos oficiales para fines electorales.

El mensaje fue dirigido tanto a los escoltas vinculados a través de operadores como a los funcionarios de planta, a quienes se les recordó el deber constitucional y legal de denunciar cualquier actuación ilícita de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

“Durante la prestación del servicio, deberán abstenerse de participar, directa o indirectamente, en actividades de carácter proselitista, asimismo como de transportar personas, elementos o materiales no autorizados en favor de sus protegidos o de terceros, cuando esto resulten ajenos a la finalidad estricta del servicio de protección”, aseguró la entidad en un comunicado

La medida se conoce tras el caso ocurrido en La Guajira, donde un escolta fue capturado con 145 millones de pesos en sobres marcados y material proselitista, pero quedó en libertad por errores en el procedimiento de captura pese a ser señalado por presunto lavado de activos.

La instrucción busca evitar que los recursos del Estado sean empleados con fines políticos en medio del calendario electoral.

El Manual de Medidas de Prevención y Protección (GMP-MA-01-V3) establece lineamientos claros sobre el uso de los vehículos asignados a los esquemas.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:

Los vehículos no pueden destinarse a fines distintos a la protección.

Está prohibido transportar personal ajeno al esquema.

No se deben movilizar elementos que no guarden relación con la medida otorgada.

Cualquier conducta que desnaturalice el objeto misional de la protección constituye una falta susceptible de investigación.

La UNP advirtió que el desconocimiento de estas directrices podrá acarrear acciones disciplinarias, contractuales y/o penales, según la gravedad del caso.