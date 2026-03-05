Talento colombiano se suma al histórico álbum femenino de Ivy Queen

La Reina del Reggaetón, Ivy Queen, celebró su cumpleaños en el restaurante Sable, en Miami, con un anuncio especial: el lanzamiento de “La Liga Femenina”, un proyecto histórico dentro de la música urbana latina que se estrena este viernes 6 de marzo.

El álbum reúne 19 artistas mujeres del género urbano provenientes de ocho países, convirtiéndose en el primer proyecto colaborativo exclusivamente femenino en el urbano latino. }

Entre las artistas que participan destacan dos colombianas que representan el talento nacional en este ambicioso proyecto: La cantante Soley, quien participa con el tema “Salió con Raras” y la artista caleña Ysa C, que se suma con la canción “Coco Loco”.

Este ambicioso álbum es producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, y publicado bajo los sellos Chosen Few Emerald Entertainment y Bravas Entertainment.

Previo al lanzamiento, el proyecto fue impulsado por varios sencillos, entre ellos “Cría y Calle” de Ivy Queen, elegido como sencillo principal del álbum.