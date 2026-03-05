Talento colombiano se suma al histórico álbum femenino de Ivy Queen
Se destacan dos colombianas que representan el talento nacional en este ambicioso proyecto: La cantante Soley, quien participa con el tema “Salió con Raras” y la artista caleña Ysa C, que se suma con la canción “Coco Loco”.
La Reina del Reggaetón, Ivy Queen, celebró su cumpleaños en el restaurante Sable, en Miami, con un anuncio especial: el lanzamiento de “La Liga Femenina”, un proyecto histórico dentro de la música urbana latina que se estrena este viernes 6 de marzo.
El álbum reúne 19 artistas mujeres del género urbano provenientes de ocho países, convirtiéndose en el primer proyecto colaborativo exclusivamente femenino en el urbano latino. }
Entre las artistas que participan destacan dos colombianas que representan el talento nacional en este ambicioso proyecto: La cantante Soley, quien participa con el tema “Salió con Raras” y la artista caleña Ysa C, que se suma con la canción “Coco Loco”.
Este ambicioso álbum es producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, y publicado bajo los sellos Chosen Few Emerald Entertainment y Bravas Entertainment.
Previo al lanzamiento, el proyecto fue impulsado por varios sencillos, entre ellos “Cría y Calle” de Ivy Queen, elegido como sencillo principal del álbum.