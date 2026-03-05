Se entregó a las autoridades el joven señalado de asesinar a su hermano en Guamo, Tolima

Tolima

En las últimas horas se entregó a las autoridades José Luis Ospina Gutiérrez, de 23 años, presunto responsable del homicidio de su hermano, Diego Alejandro Mosquera Ospina, de 27 años. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero del presente año.

Según informó la Policía del Departamento del Tolima, el procesado se presentó voluntariamente en la estación de Policía de Guamo en compañía de su abogado. Su entrega responde a una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía 52 Seccional. Actualmente, avanza la audiencia virtual para que un juez de la República defina su situación jurídica.

“Este resultado se deriva de una investigación articulada entre la Policía Nacional y el CTI. En un presunto caso de intolerancia en zona rural del Guamo, un hombre fue lesionado con arma cortopunzante y perdió la vida posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, expuso el oficial.

Al parecer, los dos jóvenes protagonizaron una confrontación al interior de la vivienda familiar en la vereda Caracolí del Guamo, donde el menor atacó al mayor con un arma blanca. Aunque intentaron trasladar a la víctima al Hospital San Antonio del Guamo, el joven ingresó sin signos vitales.