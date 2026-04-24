Alcaldesa Aranda anuncia alianza con el relleno Doña Juana para revivir la escombrera de Ibagué

Ibagué

Uno de los resultados que dejó para Ibagué la Cumbre Glocal de Economía Circular fue la alianza que anunció la alcaldesa Johana Aranda con el Relleno Sanitario Doña Juana de Bogotá, para reactivar la escombrera de la capital tolimense.

Según anunció la mandataria local, tras encontrarse con la gerente del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Andrea Pérez, acordaron sellar una alianza para que la entidad bogotana preste asesoría a la Alcaldía sobre la correcta operación de la escombrera.

“Acabamos de cerrar una alianza muy importante con el relleno Doña Juana. Después de escuchar la ponencia de la gerente del relleno y conocer esas prácticas sostenibles que hoy han logrado tener en la ciudad de Bogotá y que garantizan el manejo adecuado de los escombros, qué bonito que podamos compartir esas experiencias y materializarlas en la ciudad”, expresó Aranda.

Se busca reactivar la escombrera de Ibagué, la cual ha permanecido colapsada en los últimos años. Con el asesoramiento del relleno Doña Juana, en Ibagué esperan consolidar la separación de los materiales de construcción o demolición de los demás residuos.

“Tuve la oportunidad de sentarme con la alcaldesa y vamos a iniciar este tratamiento en Ibagué. Me contaba que la escombrera ya está totalmente colapsada y que, al ver esto que estamos haciendo en Bogotá, tan importante, también quiere que lo hagamos en Ibagué. La otra semana nos vamos a sentar desde la parte técnica para revisar cómo está y cómo viabilizamos esto para Ibagué”, manifestó la gerente.

La intención es darle una segunda o hasta tercera oportunidad a los residuos que puedan usarse como materiales de construcción e incluso para la intervención de la malla vial, una de las principales problemáticas para la capital del Tolima.