“Sacaremos más de 4 millones de votos para volver a ver a Uribe en el Congreso”: María Clara Posada

En diálogo con Caracol Radio, la candidata al Senado de la República por el Centro Democrático, María Clara Posada, habló sobre las iniciativas que impulsaría en caso de obtener una curul.

Posada dijo que es abogada con maestrías en Ciencia Política y Estudios Internacionales, y que decidió lanzarse a la política por sus hijas.

Además, en cuanto a su profesión, aseguró que en los últimos años ha asesorado a candidatos y a funcionarios públicos.

“Desde que arrancó este gobierno y empezamos a ver la destrucción paulatina de la democracia y de las libertades, montamos una fundación que propende por la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, señaló.

Posada también se mostró confiada en que el Centro Democrático ganará más de 4 millones de votos el próximo 8 de marzo “para volver a ver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Congreso".

En cuanto a sus propuestas, sostuvo que tiene un compromiso por devolverles la libertad a los colombianos.

“La primera acción tiene que ser devolverles la libertad económica”, dijo.

“Vamos a llegar con un proyecto que busca garantizar las condiciones y que los colombianos puedan generar ingresos, que supone hacer un recorte de las duplicidades e ineficiencias del Estado, para tener un Estado aliado y no adversario de los colombianos. Luego una reducción tributaria importante, algo así como llegar al 20%”, agregó.

Por último, la aspirante al Senado señaló que tiene una apuesta frontal por la educación y el emprendimiento.

¿Israel y EE.UU. están haciendo lo correcto?

En cuanto a la guerra en Oriente Medio, dijo que Israel y Estados Unidos están haciendo lo correcto y que “cualquier cruzada por la libertad vale la pena”.

“Aquí ha habido decenas de miles de personas que han sufrido los ataques de un régimen autócrata, de una teocracia que los oprime, que vulnera sus derechos y que no los deja desarrollarse libremente”, mencionó.