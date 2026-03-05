Renueva matrícula mercantil 2026 con Cámara de Comercio de Cartagena

En el marco de la campaña Renovación 2026 – Activa tu poder empresarial, la Cámara de Comercio de Cartagena despliega su cronograma a través del CISE en los Barrios de la ciudad de Cartagena de Indias, una iniciativa que acerca los servicios registrales directamente a las comunidades con mayor concentración de empresas y potencial de renovación.

Estas jornadas se programan con base en mapas de calor y análisis de concentración empresarial, lo que permite definir rutas estratégicas en puntos clave como sedes comunales, fundaciones, centros comerciales, CAI y mercados locales.

En cada sector se instala un punto de atención con infraestructura propia y material institucional, llevando toda la oferta de servicios con énfasis en la renovación de la matricula mercantil y la formalización a través de nuevas matrículas.

Este frente operativo utiliza un modelo ágil de presencia directa en territorio.

Cronograma CISE en barrios

La Boquilla 3 y 4 de marzo Sede Comunal

Arroz Barato 5 y 6 de marzo Fundación Sin Límites

Getsemaní 10 y 11 de marzo Centro Comercial Getsemaní

Santa Ana 12 y 13 de marzo Centro Comercial Colmenar

San José de los Campanos 17 y 18 de marzo

CAI Santa Rita 19 y 20 de marzo Mercado de Santa Rita

Renueva antes del 31 de marzo: evita congestiones en la semana final

Es importante tener en cuenta que el último día para renovar la matricula mercantil (31 de marzo de 2026) coincide con el inicio de la Semana Santa, período en el que históricamente aumenta la afluencia de usuarios, generando posibles congestiones y mayores tiempos de espera para quienes dejan el trámite para último momento.

La invitación es a renovar antes de esa fecha rápido, facil y seguro a traves de nuestra pagina web www.cccartagena.org.co (opción tramites en línea) o a través de nuestro CISE en los Barrios conforme a su programación de visitas.

“El CISE en los Barrios es una estrategia para acercar la Cámara al territorio y facilitar el cumplimiento oportuno de la renovación de la matrícula mercantil. Nuestro llamado es claro: no esperar la última semana. Renovar a tiempo evita congestiones y garantiza continuidad en la actividad empresarial”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La renovación de la matrícula mercantil vence el 31 de marzo de 2026.

Realizar el trámite con anticipación permite evitar contratiempos y mantener activa la empresa ante el Registro Mercantil y acceder a los *beneficios que dicha renovación* trae a los comerciantes y empresarios.