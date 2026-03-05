El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Quiero llevar al Senado la voz de la gente que nunca ha sido escuchada”: candidata Gizette Mosquera

Caracol Radio sigue conversando con candidatos al Congreso de la República para conocer sus propuestas.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, Gizette Mosquera, candidata al Senado por la coalición entre la Alianza Verde, En Marcha, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y la ASI, aseguró que quiere representar a quienes históricamente no han tenido voz, defendiendo el medio ambiente, la educación, el emprendimiento local y los derechos de las comunidades negras.

“Quiero llevar esa voz de la gente que nunca ha sido escuchada, Colombia necesita una política distinta“, señaló.

Mosquera, quien es una mujer del Pacífico, señaló que es revisora fiscal y contadora, y que trabajará para que la “plata llegue al pueblo y no se quede en bolsillos ajenos”.

“Voy a pelear desde el Senado para invertir esa plata en los jóvenes, en las madres, en emprendimientos para mujeres. El 8 de marzo yo necesito a todas esas mujeres que sostienen el hogar, que me apoyen porque yo sé lo que es esa Colombia olvidada”, dijo.

En cuanto a su labor antes de lanzarse a la política, explicó que ha liderado proyectos de minería artesanal desde la fundación ‘Manos Pacíficas Unidas’.

También aclaró que no está en contra de la minería y que esta “debe hacerse de una manera responsable para que el medioambiente no se vea afectado”.

“Quiero trabajar desde el Senado para que las personas de a pie puedan conocer Colombia, normalmente el promedio de la gente colombiana no tiene para conocer esos territorios tan hermosos que tenemos en el Chocó, en el Pacífico“, mencionó.

Otra de sus propuestas es crear un subsidio de turismo, con el apoyo de la cooperación internacional, para los colombianos que viven con el salario mínimo.

